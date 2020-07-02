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وزير الشؤون الإسلامية يطلع على تجربة التحول الرقمي لفرع الوزارة بالمدينة المنورة

أنجز أكثر من 22 ألف معاملة خلال عام تحقيقًا لرؤية المملكة 2030

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة، اليوم، مسؤولي الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة وفرع المدينة المنورة؛ للاطلاع على تجربة التحول الرقمي بأعمال وخدمات فرع الوزارة بالمدينة المنورة .

ونوه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيح في بداية الاجتماع بما تشهده فروع الوزارة بالمناطق من تطور ملموس في تقديم الخدمات للمستفيدين منها وفق برامج التقنية التي سهلت إنجاز المعاملات ويسرت تقديمها؛ مواكبة وتحقيقاً لرؤى وتوجيهات ولاة الأمر، وفقهم الله .

وبين أن وزارة الشؤون الإسلامية حرصت وتحرص دائماً على مواكبة كل جديد ومفيد يسهم في تقديم أرقى الخدمات لبيوت الله والدعوة إلى الله ويحقق أعلى المعايير في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ومنها توظيف التقنية والممارسات التي تسهم في ذلك ومنها برنامج التحول الرقمي .

وشدد على أهمية البدء بتنفيذ برنامح التحول الرقمي واستبدال العمليات التقليدية بالرقمية وبشكل جذري في طريقة العمل لكل فروع الوزارة، وذلك عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل؛ تحقيقًا للرؤى والأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها مواكبة لرؤية المملكة 2030.

عقب ذلك شاهد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد العرض المرئي لتجربة التحول الرقمي بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة وأبرز المنجزات التي قدمها الفرع في مجال التقنية وتحسين مستوى وجودة الخدمات للمستفيدين ومساهمتها في إنجاز أكثر من 22 ألف معاملة خلال عام.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون المساجد الدكتور محمد بن صالح بن سعيد، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، ومدير عام الإدارة العامة تقنية المعلومات وليد بن سالم المطيري، وعدد من المسؤلين بالوزارة وفرع المدينة المنورة.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ

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وزير الشؤون الإسلامية يطلع على تجربة التحول الرقمي لفرع الوزارة بالمدينة المنورة
سبق

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة، اليوم، مسؤولي الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة وفرع المدينة المنورة؛ للاطلاع على تجربة التحول الرقمي بأعمال وخدمات فرع الوزارة بالمدينة المنورة .

ونوه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيح في بداية الاجتماع بما تشهده فروع الوزارة بالمناطق من تطور ملموس في تقديم الخدمات للمستفيدين منها وفق برامج التقنية التي سهلت إنجاز المعاملات ويسرت تقديمها؛ مواكبة وتحقيقاً لرؤى وتوجيهات ولاة الأمر، وفقهم الله .

وبين أن وزارة الشؤون الإسلامية حرصت وتحرص دائماً على مواكبة كل جديد ومفيد يسهم في تقديم أرقى الخدمات لبيوت الله والدعوة إلى الله ويحقق أعلى المعايير في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ومنها توظيف التقنية والممارسات التي تسهم في ذلك ومنها برنامج التحول الرقمي .

وشدد على أهمية البدء بتنفيذ برنامح التحول الرقمي واستبدال العمليات التقليدية بالرقمية وبشكل جذري في طريقة العمل لكل فروع الوزارة، وذلك عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل؛ تحقيقًا للرؤى والأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها مواكبة لرؤية المملكة 2030.

عقب ذلك شاهد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد العرض المرئي لتجربة التحول الرقمي بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة وأبرز المنجزات التي قدمها الفرع في مجال التقنية وتحسين مستوى وجودة الخدمات للمستفيدين ومساهمتها في إنجاز أكثر من 22 ألف معاملة خلال عام.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون المساجد الدكتور محمد بن صالح بن سعيد، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، ومدير عام الإدارة العامة تقنية المعلومات وليد بن سالم المطيري، وعدد من المسؤلين بالوزارة وفرع المدينة المنورة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
03:02 PM

وزير الشؤون الإسلامية يطلع على تجربة التحول الرقمي لفرع الوزارة بالمدينة المنورة

أنجز أكثر من 22 ألف معاملة خلال عام تحقيقًا لرؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة، اليوم، مسؤولي الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة وفرع المدينة المنورة؛ للاطلاع على تجربة التحول الرقمي بأعمال وخدمات فرع الوزارة بالمدينة المنورة .

ونوه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيح في بداية الاجتماع بما تشهده فروع الوزارة بالمناطق من تطور ملموس في تقديم الخدمات للمستفيدين منها وفق برامج التقنية التي سهلت إنجاز المعاملات ويسرت تقديمها؛ مواكبة وتحقيقاً لرؤى وتوجيهات ولاة الأمر، وفقهم الله .

وبين أن وزارة الشؤون الإسلامية حرصت وتحرص دائماً على مواكبة كل جديد ومفيد يسهم في تقديم أرقى الخدمات لبيوت الله والدعوة إلى الله ويحقق أعلى المعايير في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ومنها توظيف التقنية والممارسات التي تسهم في ذلك ومنها برنامج التحول الرقمي .

وشدد على أهمية البدء بتنفيذ برنامح التحول الرقمي واستبدال العمليات التقليدية بالرقمية وبشكل جذري في طريقة العمل لكل فروع الوزارة، وذلك عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل؛ تحقيقًا للرؤى والأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها مواكبة لرؤية المملكة 2030.

عقب ذلك شاهد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد العرض المرئي لتجربة التحول الرقمي بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة وأبرز المنجزات التي قدمها الفرع في مجال التقنية وتحسين مستوى وجودة الخدمات للمستفيدين ومساهمتها في إنجاز أكثر من 22 ألف معاملة خلال عام.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون المساجد الدكتور محمد بن صالح بن سعيد، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، ومدير عام الإدارة العامة تقنية المعلومات وليد بن سالم المطيري، وعدد من المسؤلين بالوزارة وفرع المدينة المنورة.

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