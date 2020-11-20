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"العساكر": أبطالنا في كل ميدان يقفون صفًّا واحدًا لحماية الوطن والإنسان

خلال تغريداته الأسبوعية التي تلقى صدى واسعًا وإشادة بين رواد التواصل

اعتاد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد وأمين عام جائزة الملك سلمان لشباب الأعمال، بدر العساكر، التذكير ببطولات جنود الوطن في كل ميادين الشرف والعز لحماية الوطن والإنسان، منوهًا إلى بطولاتهم وما يقدمونه من إنجازات تعتبر مفخرة لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة مهوى الأفئدة وقبلة المسلمين بالعالم.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات يزفّها "العساكر" كل يوم جمعة عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" الذي يتابعه قرابة مليوني متابع.

ولقيت هذه التغريدات إعجابًا كبيرًا وإشادة واسعة من مختلف رواد التواصل الاجتماعي الذين يعلقون عليها بعشرات التغريدات المقرونة بالدعوات لهؤلاء الأبطال الذين يذودون بدمائهم وأرواحهم للدفاع عن الوطن وحماية الإنسان.

وقال "العساكر" في تغريدته اليوم: أبطالنا في كل ميدان يقفون صفًّا واحدًا لحماية الوطن والإنسان.. جنودًا على الحد الجنوبي، بأنفس أبيّة مقدامة.. أبطالًا في الصحة والأمن، بعطاء واجتهاد.

واختتم بالدعاء قائلًا: اللهم احفظ ووفّق كل من عمل حفظًا وصونًا لبلادنا وأرواحنا، وأدم على بلادنا أمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العساكر": أبطالنا في كل ميدان يقفون صفًّا واحدًا لحماية الوطن والإنسان
سبق

اعتاد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد وأمين عام جائزة الملك سلمان لشباب الأعمال، بدر العساكر، التذكير ببطولات جنود الوطن في كل ميادين الشرف والعز لحماية الوطن والإنسان، منوهًا إلى بطولاتهم وما يقدمونه من إنجازات تعتبر مفخرة لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة مهوى الأفئدة وقبلة المسلمين بالعالم.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات يزفّها "العساكر" كل يوم جمعة عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" الذي يتابعه قرابة مليوني متابع.

ولقيت هذه التغريدات إعجابًا كبيرًا وإشادة واسعة من مختلف رواد التواصل الاجتماعي الذين يعلقون عليها بعشرات التغريدات المقرونة بالدعوات لهؤلاء الأبطال الذين يذودون بدمائهم وأرواحهم للدفاع عن الوطن وحماية الإنسان.

وقال "العساكر" في تغريدته اليوم: أبطالنا في كل ميدان يقفون صفًّا واحدًا لحماية الوطن والإنسان.. جنودًا على الحد الجنوبي، بأنفس أبيّة مقدامة.. أبطالًا في الصحة والأمن، بعطاء واجتهاد.

واختتم بالدعاء قائلًا: اللهم احفظ ووفّق كل من عمل حفظًا وصونًا لبلادنا وأرواحنا، وأدم على بلادنا أمنها واستقرارها.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
06:05 PM

"العساكر": أبطالنا في كل ميدان يقفون صفًّا واحدًا لحماية الوطن والإنسان

خلال تغريداته الأسبوعية التي تلقى صدى واسعًا وإشادة بين رواد التواصل

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
1,934

اعتاد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد وأمين عام جائزة الملك سلمان لشباب الأعمال، بدر العساكر، التذكير ببطولات جنود الوطن في كل ميادين الشرف والعز لحماية الوطن والإنسان، منوهًا إلى بطولاتهم وما يقدمونه من إنجازات تعتبر مفخرة لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة مهوى الأفئدة وقبلة المسلمين بالعالم.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات يزفّها "العساكر" كل يوم جمعة عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" الذي يتابعه قرابة مليوني متابع.

ولقيت هذه التغريدات إعجابًا كبيرًا وإشادة واسعة من مختلف رواد التواصل الاجتماعي الذين يعلقون عليها بعشرات التغريدات المقرونة بالدعوات لهؤلاء الأبطال الذين يذودون بدمائهم وأرواحهم للدفاع عن الوطن وحماية الإنسان.

وقال "العساكر" في تغريدته اليوم: أبطالنا في كل ميدان يقفون صفًّا واحدًا لحماية الوطن والإنسان.. جنودًا على الحد الجنوبي، بأنفس أبيّة مقدامة.. أبطالًا في الصحة والأمن، بعطاء واجتهاد.

واختتم بالدعاء قائلًا: اللهم احفظ ووفّق كل من عمل حفظًا وصونًا لبلادنا وأرواحنا، وأدم على بلادنا أمنها واستقرارها.

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