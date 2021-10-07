الصين تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 96335؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.