ضبط 101 شاحنة مخالفة محملة بالحطب المحلي المعد للبيع بعدد من المناطق

لمخالفتها نظام الغابات والمراعي

ضبطت الجهات الأمنية في كلٍ من مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل ،والحدود الشمالية، ونجران، وعسير، وجازان، وتبوك)، خلال الأسبوع الماضي عدداً من مخالفي نظام المراعي والغابات منهم (84) مواطناً و(7) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(5) مقيمين من الجنسية المصرية، ومُقِيمان من الجنسية الباكستانية، و(3) نازحين، وبحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعدة لغرض البيع تم تحميلها على (101) شاحنة، مما يعد مخالفة لنظام الغابات والمراعي والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.