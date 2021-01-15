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"الموارد البشرية" بالرياض ينفذ أكثر من 1300 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

تم ضبط 100 مخالفة لنظام العمل ولوائحه

نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الحالي؛ جملةً من الحملات التفتيشية المشتركة على المنشآت التجارية، نتج عنها إجراء ما يزيد على 1300 زيارة ميدانية وضبط 100 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ اللازم حيالها بما تقتضيه اللوائح والأنظمة.


وتهدف الحملات التي شملت جميع الأنشطة المستهدفة وتوزعت على مواقع متفرقة في العاصمة الرياض، متابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بقرارات الوزارة في مجالات التوطين والتأنيث وتنظيم بيئة العمل.

يذكر أن إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تستقبل جميع بلاغات المواطنين والمواطنات عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح في الأجهزة الذكية، أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد "19911".

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"الموارد البشرية" بالرياض ينفذ أكثر من 1300 زيارة تفتيشية خلال أسبوع
سبق

نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الحالي؛ جملةً من الحملات التفتيشية المشتركة على المنشآت التجارية، نتج عنها إجراء ما يزيد على 1300 زيارة ميدانية وضبط 100 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ اللازم حيالها بما تقتضيه اللوائح والأنظمة.


وتهدف الحملات التي شملت جميع الأنشطة المستهدفة وتوزعت على مواقع متفرقة في العاصمة الرياض، متابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بقرارات الوزارة في مجالات التوطين والتأنيث وتنظيم بيئة العمل.

يذكر أن إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تستقبل جميع بلاغات المواطنين والمواطنات عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح في الأجهزة الذكية، أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد "19911".

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
09:00 PM

"الموارد البشرية" بالرياض ينفذ أكثر من 1300 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

تم ضبط 100 مخالفة لنظام العمل ولوائحه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الحالي؛ جملةً من الحملات التفتيشية المشتركة على المنشآت التجارية، نتج عنها إجراء ما يزيد على 1300 زيارة ميدانية وضبط 100 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ اللازم حيالها بما تقتضيه اللوائح والأنظمة.


وتهدف الحملات التي شملت جميع الأنشطة المستهدفة وتوزعت على مواقع متفرقة في العاصمة الرياض، متابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بقرارات الوزارة في مجالات التوطين والتأنيث وتنظيم بيئة العمل.

يذكر أن إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تستقبل جميع بلاغات المواطنين والمواطنات عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح في الأجهزة الذكية، أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد "19911".

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