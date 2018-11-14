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محافظة عفيف تحتفي بتخريج ٣٠ حافظًا وحافظة للقرآن الكريم

في حفل نظمته جمعية التحفيظ برعاية “الجبرين”

احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عفيف، بتخريج الدفعة 17 من حفظة وحافظات كتاب الله والذي وصل عددهم هذا العام لـ 30 حافظًا وحافظة ومجازين، وذلك برعاية محافظ عفيف رشيد بن سليمان بن حبرين وحضور عددٍ من مديري الإدارات الحكومية وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

ونوّه رئيس مجلس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة الشيخ عبدالله بن حنس بن شده بدوره في كلمته خلال الحفل بعظم ومكانة القرآن الكريم وأهمية تلاوته وقراءته وتدبره، مشيدًا بجهود ولاة الأمر في العناية بكتاب الله وتعليمه وطباعته وترجمته، فضلاً عن تقديم الدعم السخي ماديًا ومعنويًا لهذه الجمعيات.

بعد ذلك استمع الحضور لنماذج من تلاوات الطلاب، عقبها عرض مرئي عن برامج وإنجازات الجمعية خلال العام والتي بلغت عشرين برنامجًا، وفي الختام تم تكريم الحفظة والداعمين للجمعية.

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محافظة عفيف تحتفي بتخريج ٣٠ حافظًا وحافظة للقرآن الكريم
سبق

احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عفيف، بتخريج الدفعة 17 من حفظة وحافظات كتاب الله والذي وصل عددهم هذا العام لـ 30 حافظًا وحافظة ومجازين، وذلك برعاية محافظ عفيف رشيد بن سليمان بن حبرين وحضور عددٍ من مديري الإدارات الحكومية وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

ونوّه رئيس مجلس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة الشيخ عبدالله بن حنس بن شده بدوره في كلمته خلال الحفل بعظم ومكانة القرآن الكريم وأهمية تلاوته وقراءته وتدبره، مشيدًا بجهود ولاة الأمر في العناية بكتاب الله وتعليمه وطباعته وترجمته، فضلاً عن تقديم الدعم السخي ماديًا ومعنويًا لهذه الجمعيات.

بعد ذلك استمع الحضور لنماذج من تلاوات الطلاب، عقبها عرض مرئي عن برامج وإنجازات الجمعية خلال العام والتي بلغت عشرين برنامجًا، وفي الختام تم تكريم الحفظة والداعمين للجمعية.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
09:24 PM

محافظة عفيف تحتفي بتخريج ٣٠ حافظًا وحافظة للقرآن الكريم

في حفل نظمته جمعية التحفيظ برعاية “الجبرين”

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صحيفة سبق الإلكترونية - عفيف
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احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عفيف، بتخريج الدفعة 17 من حفظة وحافظات كتاب الله والذي وصل عددهم هذا العام لـ 30 حافظًا وحافظة ومجازين، وذلك برعاية محافظ عفيف رشيد بن سليمان بن حبرين وحضور عددٍ من مديري الإدارات الحكومية وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

ونوّه رئيس مجلس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة الشيخ عبدالله بن حنس بن شده بدوره في كلمته خلال الحفل بعظم ومكانة القرآن الكريم وأهمية تلاوته وقراءته وتدبره، مشيدًا بجهود ولاة الأمر في العناية بكتاب الله وتعليمه وطباعته وترجمته، فضلاً عن تقديم الدعم السخي ماديًا ومعنويًا لهذه الجمعيات.

بعد ذلك استمع الحضور لنماذج من تلاوات الطلاب، عقبها عرض مرئي عن برامج وإنجازات الجمعية خلال العام والتي بلغت عشرين برنامجًا، وفي الختام تم تكريم الحفظة والداعمين للجمعية.

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