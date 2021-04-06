"الأرصاد" تنبّه إلى رياح مثيرة للأتربة على عسير

تشمل "بيشة وتثليث".. وتستمر حتى الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بيشة وتثليث.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.