صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية، ويشهّر بها، فقد جرى استدعاؤه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
"شرطة جازان" تحيل مواطنًا أساء لعدد من الجهات الحكومية للنيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية، ويشهّر بها، فقد جرى استدعاؤه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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"شرطة جازان" تحيل مواطنًا أساء لعدد من الجهات الحكومية للنيابة العامةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-31
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
10:49 PM
"شرطة جازان" تحيل مواطنًا أساء لعدد من الجهات الحكومية للنيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية، ويشهّر بها، فقد جرى استدعاؤه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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