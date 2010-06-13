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"هلال الباحة" ينفذ دورة ببرنامج الأمير نايف فى الإسعافات الأولية

تضمنت كيفية الإنعاش الرئوي والتعامل مع الحالات القلبية الطارئة

نفذ فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة؛ دورة جديدة لبرنامج الأمير نايف في الإسعافات الأولية؛ حيث تضمنت كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني: إن الدورة تناولت أيضا نبذة تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة؛ قدم الدورة مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة المدرب حمزة أحمد الزهراني، والمدرب عبدالله الزهراني.

وأشار إلى إدارة التدريب تدعو الجميع للتسجيل بموقع نظام التدريب للهلال الأحمر والانضمام للدورات المتاحة بإدارة التدريب ومحافظات منطقة الباحة.

فيما أعرب مستفيدو الدورة عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي من عمل إنساني لخدمة المواطنين والمقيمين.

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"هلال الباحة" ينفذ دورة ببرنامج الأمير نايف فى الإسعافات الأولية
سبق

نفذ فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة؛ دورة جديدة لبرنامج الأمير نايف في الإسعافات الأولية؛ حيث تضمنت كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني: إن الدورة تناولت أيضا نبذة تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة؛ قدم الدورة مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة المدرب حمزة أحمد الزهراني، والمدرب عبدالله الزهراني.

وأشار إلى إدارة التدريب تدعو الجميع للتسجيل بموقع نظام التدريب للهلال الأحمر والانضمام للدورات المتاحة بإدارة التدريب ومحافظات منطقة الباحة.

فيما أعرب مستفيدو الدورة عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي من عمل إنساني لخدمة المواطنين والمقيمين.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:11 PM

"هلال الباحة" ينفذ دورة ببرنامج الأمير نايف فى الإسعافات الأولية

تضمنت كيفية الإنعاش الرئوي والتعامل مع الحالات القلبية الطارئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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نفذ فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة؛ دورة جديدة لبرنامج الأمير نايف في الإسعافات الأولية؛ حيث تضمنت كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني: إن الدورة تناولت أيضا نبذة تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة؛ قدم الدورة مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة المدرب حمزة أحمد الزهراني، والمدرب عبدالله الزهراني.

وأشار إلى إدارة التدريب تدعو الجميع للتسجيل بموقع نظام التدريب للهلال الأحمر والانضمام للدورات المتاحة بإدارة التدريب ومحافظات منطقة الباحة.

فيما أعرب مستفيدو الدورة عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي من عمل إنساني لخدمة المواطنين والمقيمين.

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