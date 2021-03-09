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"طيران ناس" يضيف مدينة العلا إلى وجهاته الداخلية

بواقع رحلتين أسبوعياً بدءاً من 17 مارس 2021م

أعلن "طيران ناس"؛ الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، إضافة مدينة العلا التاريخية إلى شبكة وجهاته الداخلية، من خلال تسيير رحلتين أسبوعياً "الأربعاء والسبت" بين الرياض والعلا، وذلك ابتداءً من 17 مارس 2021م.

وأشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا؛ إلى أن "إضافة مدينة العلا إلى شبكة وجهات "طيران ناس" الداخلية امتداد لالتزام "طيران ناس" بالإستراتيجية التوسعية في مدن المملكة ومناطقها، لا سيما ذات الأثر السياحي والاقتصادي المهم؛ مما يوفر خيارات متنوّعة للمسافرين ولزوّار المملكة بشكلٍ خاص، وبخدماتٍ متميزة وأسعارٍ تنافسية".

وأضاف "يأتي تشغيل طيران ناس رحلاته الجديدة إلى مدينة العلا التاريخية لما تتميز به من معالم تاريخية ومواقع أثرية، ومن منطلق دورنا الوطني في طيران ناس الذي نهدف من خلاله إلى تعزيز حضور المملكة كوجهة عالمية للسياحة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وإسهاماً في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسياحية، وذلك بعد موافقة هيئة الطيران المدني السعودي، على انضمام مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا، إلى قائمة مطارات المملكة الدولية.

يشار إلى أن مدينة العلا مصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتعد أكبر متحف حي في العالم، ويمكن للمسافرين على متن "طيران ناس"، حجز رحلاتهم بين الرياض والعلا، عبر جميع قنوات ‏الحجز لطيران ناس، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، مركز الاتصال 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.

طيران ناس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طيران ناس" يضيف مدينة العلا إلى وجهاته الداخلية
سبق

أعلن "طيران ناس"؛ الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، إضافة مدينة العلا التاريخية إلى شبكة وجهاته الداخلية، من خلال تسيير رحلتين أسبوعياً "الأربعاء والسبت" بين الرياض والعلا، وذلك ابتداءً من 17 مارس 2021م.

وأشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا؛ إلى أن "إضافة مدينة العلا إلى شبكة وجهات "طيران ناس" الداخلية امتداد لالتزام "طيران ناس" بالإستراتيجية التوسعية في مدن المملكة ومناطقها، لا سيما ذات الأثر السياحي والاقتصادي المهم؛ مما يوفر خيارات متنوّعة للمسافرين ولزوّار المملكة بشكلٍ خاص، وبخدماتٍ متميزة وأسعارٍ تنافسية".

وأضاف "يأتي تشغيل طيران ناس رحلاته الجديدة إلى مدينة العلا التاريخية لما تتميز به من معالم تاريخية ومواقع أثرية، ومن منطلق دورنا الوطني في طيران ناس الذي نهدف من خلاله إلى تعزيز حضور المملكة كوجهة عالمية للسياحة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وإسهاماً في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسياحية، وذلك بعد موافقة هيئة الطيران المدني السعودي، على انضمام مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا، إلى قائمة مطارات المملكة الدولية.

يشار إلى أن مدينة العلا مصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتعد أكبر متحف حي في العالم، ويمكن للمسافرين على متن "طيران ناس"، حجز رحلاتهم بين الرياض والعلا، عبر جميع قنوات ‏الحجز لطيران ناس، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، مركز الاتصال 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
12:39 PM

"طيران ناس" يضيف مدينة العلا إلى وجهاته الداخلية

بواقع رحلتين أسبوعياً بدءاً من 17 مارس 2021م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن "طيران ناس"؛ الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، إضافة مدينة العلا التاريخية إلى شبكة وجهاته الداخلية، من خلال تسيير رحلتين أسبوعياً "الأربعاء والسبت" بين الرياض والعلا، وذلك ابتداءً من 17 مارس 2021م.

وأشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا؛ إلى أن "إضافة مدينة العلا إلى شبكة وجهات "طيران ناس" الداخلية امتداد لالتزام "طيران ناس" بالإستراتيجية التوسعية في مدن المملكة ومناطقها، لا سيما ذات الأثر السياحي والاقتصادي المهم؛ مما يوفر خيارات متنوّعة للمسافرين ولزوّار المملكة بشكلٍ خاص، وبخدماتٍ متميزة وأسعارٍ تنافسية".

وأضاف "يأتي تشغيل طيران ناس رحلاته الجديدة إلى مدينة العلا التاريخية لما تتميز به من معالم تاريخية ومواقع أثرية، ومن منطلق دورنا الوطني في طيران ناس الذي نهدف من خلاله إلى تعزيز حضور المملكة كوجهة عالمية للسياحة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وإسهاماً في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسياحية، وذلك بعد موافقة هيئة الطيران المدني السعودي، على انضمام مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا، إلى قائمة مطارات المملكة الدولية.

يشار إلى أن مدينة العلا مصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتعد أكبر متحف حي في العالم، ويمكن للمسافرين على متن "طيران ناس"، حجز رحلاتهم بين الرياض والعلا، عبر جميع قنوات ‏الحجز لطيران ناس، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، مركز الاتصال 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.

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