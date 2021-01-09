"الاحوال المدنية".. لا يُشترط موافقة الزوج لاستخراج بطاقة الهوية وهذه حالات تغيير الصورة الشخصية

أكّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن للزوجة أو البنت ممّن تجاوزن 15 عاماً استخراج بطاقة الهوية الوطنية دون موافقة الزوج، موضحة أن بطاقة الهوية إلزامية.

كما أشارت إلى أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية، في حال تمّ تجديد الهوية أو بتغير الملامح، أو بموجب تقارير طبية .