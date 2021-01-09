النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الاحوال المدنية".. لا يُشترط موافقة الزوج لاستخراج بطاقة الهوية وهذه حالات تغيير الصورة الشخصية

أكّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن للزوجة أو البنت ممّن تجاوزن 15 عاماً استخراج بطاقة الهوية الوطنية دون موافقة الزوج، موضحة أن بطاقة الهوية إلزامية.

كما أشارت إلى أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية، في حال تمّ تجديد الهوية أو بتغير الملامح، أو بموجب تقارير طبية .

الأحوال المدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الاحوال المدنية".. لا يُشترط موافقة الزوج لاستخراج بطاقة الهوية وهذه حالات تغيير الصورة الشخصية
سبق

أكّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن للزوجة أو البنت ممّن تجاوزن 15 عاماً استخراج بطاقة الهوية الوطنية دون موافقة الزوج، موضحة أن بطاقة الهوية إلزامية.

كما أشارت إلى أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية، في حال تمّ تجديد الهوية أو بتغير الملامح، أو بموجب تقارير طبية .

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
10:21 AM
اخر تعديل
09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
11:52 AM

"الاحوال المدنية".. لا يُشترط موافقة الزوج لاستخراج بطاقة الهوية وهذه حالات تغيير الصورة الشخصية

A A A
خالد علي - الرياض
5
5,195

أكّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن للزوجة أو البنت ممّن تجاوزن 15 عاماً استخراج بطاقة الهوية الوطنية دون موافقة الزوج، موضحة أن بطاقة الهوية إلزامية.

كما أشارت إلى أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية، في حال تمّ تجديد الهوية أو بتغير الملامح، أو بموجب تقارير طبية .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,227
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,956
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,567
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,689

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة