وجاءت الضربة بعد تصريحات لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم، أكد فيها أن بلاده قادرة على كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان، دون وجود عسكري دائم على الأرض.

وذكر المسؤولان، اللذان اشترطا عدم الكشف عن اسمهما، أن الضربة استهدفت مسلحين لتنظيم "داعش" خراسان.

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة نفّذت ضربة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

الجيش الأميركي نفّذ ضربة عسكرية ضد "داعش" في كابول صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-29 نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة نفّذت ضربة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي. وذكر المسؤولان، اللذان اشترطا عدم الكشف عن اسمهما، أن الضربة استهدفت مسلحين لتنظيم "داعش" خراسان. وأضافا أن تلك المعلومات أولية. وجاءت الضربة بعد تصريحات لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم، أكد فيها أن بلاده قادرة على كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان، دون وجود عسكري دائم على الأرض.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 05:38 PM

الجيش الأميركي نفّذ ضربة عسكرية ضد "داعش" في كابول استهدفت مسلحين في التنظيم





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نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة نفّذت ضربة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر المسؤولان، اللذان اشترطا عدم الكشف عن اسمهما، أن الضربة استهدفت مسلحين لتنظيم "داعش" خراسان.

وأضافا أن تلك المعلومات أولية.

وجاءت الضربة بعد تصريحات لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم، أكد فيها أن بلاده قادرة على كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان، دون وجود عسكري دائم على الأرض.