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الجيش الأميركي نفّذ ضربة عسكرية ضد "داعش" في كابول

استهدفت مسلحين في التنظيم

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة نفّذت ضربة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر المسؤولان، اللذان اشترطا عدم الكشف عن اسمهما، أن الضربة استهدفت مسلحين لتنظيم "داعش" خراسان.

وأضافا أن تلك المعلومات أولية.

وجاءت الضربة بعد تصريحات لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم، أكد فيها أن بلاده قادرة على كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان، دون وجود عسكري دائم على الأرض.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش الأميركي نفّذ ضربة عسكرية ضد "داعش" في كابول
سبق

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة نفّذت ضربة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر المسؤولان، اللذان اشترطا عدم الكشف عن اسمهما، أن الضربة استهدفت مسلحين لتنظيم "داعش" خراسان.

وأضافا أن تلك المعلومات أولية.

وجاءت الضربة بعد تصريحات لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم، أكد فيها أن بلاده قادرة على كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان، دون وجود عسكري دائم على الأرض.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
05:38 PM

الجيش الأميركي نفّذ ضربة عسكرية ضد "داعش" في كابول

استهدفت مسلحين في التنظيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة نفّذت ضربة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر المسؤولان، اللذان اشترطا عدم الكشف عن اسمهما، أن الضربة استهدفت مسلحين لتنظيم "داعش" خراسان.

وأضافا أن تلك المعلومات أولية.

وجاءت الضربة بعد تصريحات لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم، أكد فيها أن بلاده قادرة على كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان، دون وجود عسكري دائم على الأرض.

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