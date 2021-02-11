النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن 14 عاماً ومصادرة قرابة ١٠ ملايين ريال لتشكيل عصابي حاول تهريب أموال خارج المملكة عبر أحد المطارات

"البحوث العلمية والإفتاء" تعتمد ترقية عدد من موظفيها

اعتمد نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، ترقية عدد من الموظفين في مراتب مختلفة من الثالثة إلى العاشرة.

وقدم "العواد" التهنئة لجميع الموظفين الذين شملتهم الترقية.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مشعان بن مرزوق المطيري، أن جميع الموظفين المستحقين للترقية لهذه الفترة والمنطبقة عليهم شروط الترقية ممن أكملوا المدة النظامية وانطبقت عليهم شروط الترقية قد تمت ترقيتهم، وبذلك أنهت الرئاسة كل قوائم الانتظار.

وأعرب "المطيري" عن تطلعه أن يقدموا المنتظر والمأمول منهم من خلال المراتب الجديدة، وأن تكون حافزًا نحو المزيد من الجهود المتميزة والإنتاج الإبداعي.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"البحوث العلمية والإفتاء" تعتمد ترقية عدد من موظفيها
سبق

اعتمد نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، ترقية عدد من الموظفين في مراتب مختلفة من الثالثة إلى العاشرة.

وقدم "العواد" التهنئة لجميع الموظفين الذين شملتهم الترقية.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مشعان بن مرزوق المطيري، أن جميع الموظفين المستحقين للترقية لهذه الفترة والمنطبقة عليهم شروط الترقية ممن أكملوا المدة النظامية وانطبقت عليهم شروط الترقية قد تمت ترقيتهم، وبذلك أنهت الرئاسة كل قوائم الانتظار.

وأعرب "المطيري" عن تطلعه أن يقدموا المنتظر والمأمول منهم من خلال المراتب الجديدة، وأن تكون حافزًا نحو المزيد من الجهود المتميزة والإنتاج الإبداعي.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
07:32 PM

"البحوث العلمية والإفتاء" تعتمد ترقية عدد من موظفيها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
84

اعتمد نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، ترقية عدد من الموظفين في مراتب مختلفة من الثالثة إلى العاشرة.

وقدم "العواد" التهنئة لجميع الموظفين الذين شملتهم الترقية.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مشعان بن مرزوق المطيري، أن جميع الموظفين المستحقين للترقية لهذه الفترة والمنطبقة عليهم شروط الترقية ممن أكملوا المدة النظامية وانطبقت عليهم شروط الترقية قد تمت ترقيتهم، وبذلك أنهت الرئاسة كل قوائم الانتظار.

وأعرب "المطيري" عن تطلعه أن يقدموا المنتظر والمأمول منهم من خلال المراتب الجديدة، وأن تكون حافزًا نحو المزيد من الجهود المتميزة والإنتاج الإبداعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,027
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,460
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,691
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,414

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة