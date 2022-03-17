"تويتر" يطرح "إيموجي" جديدًا لتشجيع المستخدمين على غسل أيديهم

تزامنًا مع اجتياح إصابات وباء فيروس كورونا لكافة دول العالم

أطلق موقع "تويتر"، رمزًا تعبيريًّا جديدًا لغسل اليدين؛ لتذكير الجمهور البريطاني بالحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة؛ تزامنًا مع اجتياح وباء كورونا لكافة دول العالم، ويمكن إنشاء الرمز التعبيري بتغريدتك باستخدام الهاشتاجات التالية: HandWashing أو HandWashChallenge أو SafeHands أو WashYourHands.

وقال موقع "ديلي ميل" البريطاني: يُنصح الناس بغسل أيديهم لمدة 20 ثانية على الأقل، مع التأكد من تنظيف جميع أجزاء اليدين جيدًا، وقال المتحدث باسم إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة: "لقد أنشأت TwitterUK رمزًا تعبيريًّا جديدًا لتشجيع غسل اليدين".

وأضاف أنه يتم تشجيع الأشخاص الذين يستخدمون الرموز التعبيرية على مشاركة الرسالة: "اغسل يديك كثيرًا، لمدة 20 ثانية على الأقل في كل مرة بالصابون".

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية عن "ديلي ميل" قالت الوزارة: "حتى الساعة 9 صباحًا في 15 مارس، تم اختبار الآلاف من الحالات، وتم إثبات وجود 1.372 حالة إيجابية، وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، توفي للأسف 35 مريضًا ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي (COVID- 19)".

وكانت ردود الفعل على "تويتر" لإطلاق الرموز التعبيرية إيجابية بشكل عام؛ إذ كتب مستخدم تويتر وطبيب الأطفال كولين دنكلي: "أُعجبت بالرمز التعبيري عن غسل اليدين".

وغرّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس وقال: "شكرًا لك تويتر على هذه الإضافة الرائعة لتحدي أيدينا الآمنة! ونحن نحب ذلك WHO ونأمل أن يولد التحدي مقاطع فيديو إبداعية مثل HandWahing emoji الجديد!".

وتأتي إضافة "تويتر" بعد دعوات من اليونيسف للحصول على رمز تعبيري لغسل اليدين، والتي كتبت في منشور: "يتعاون اليونيسف شرق آسيا والمحيط الهادئ معًا؛ لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إقناع عمالقة التكنولوجيا بإنشاء رمز تعبيري لغسل اليدين، والمساعدة في نشر أهمية غسل اليدين لسنوات قادمة".

يقضي الملايين كل شهر في التواصل عبر الإنترنت حول أهمية غسل اليدين، وسيكون الرمز التعبيري خطوة مهمة جدًّا نحو فهم مشترك لأهميتها في جميع أنحاء العالم.