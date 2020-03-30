النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لتفادي تداعيات كورونا.. "اليويفا" يخطط لإنهاء الموسم الحالي في أغسطس

تخفيض عدد المباريات في الموسم المقبل.. ومخاوف من تأثر الميزانية

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لإنهاء الموسم الحالي في أغسطس، وتخفيض عدد المباريات في الموسم المقبل، لتقليل تأثير كورونا في الكرة الأوروبية.

وبحسب صحيفة "The Times" البريطانية، فإن هذا السيناريو، هو واحد من السيناريوهات التي يتم العمل عليها حالياً، من قِبل فريق عمل الطوارئ في "اليويفا".

وشدّدت الصحيفة على أنه لم يتم النظر حتى الآن، في إمكانية إنهاء منافسات الدوريات الأوروبية مبكراً، لأن ذلك سيؤثر بشكل كبير في ميزانية الأندية والمنظمات الرياضية.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإنه في حال معاودة النشاط في الدوريات الأوروبية، فإن ليفربول سيكون المستفيد الأكبر، على اعتبار أن مسألة تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاماً، باتت مسألة وقت فحسب، حيث يتصدّر المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه.

وكان "اليويفا"، قد قرّر في وقت سابق، تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" إلى العام المقبل، ونهائي مسابقتَي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه أعطى المجال مفتوحاً لاستكمال المسابقات المحلية حال انحسار الفيروس.

وتشهد مختلف دول العالم؛ لاسيما الأوروبية منها، أزمة كبيرة بسبب انتشار وباء كورونا، الذي أصاب مئات الآلاف وأودى بحياة عشرات الآلاف.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لتفادي تداعيات كورونا.. "اليويفا" يخطط لإنهاء الموسم الحالي في أغسطس
سبق

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لإنهاء الموسم الحالي في أغسطس، وتخفيض عدد المباريات في الموسم المقبل، لتقليل تأثير كورونا في الكرة الأوروبية.

وبحسب صحيفة "The Times" البريطانية، فإن هذا السيناريو، هو واحد من السيناريوهات التي يتم العمل عليها حالياً، من قِبل فريق عمل الطوارئ في "اليويفا".

وشدّدت الصحيفة على أنه لم يتم النظر حتى الآن، في إمكانية إنهاء منافسات الدوريات الأوروبية مبكراً، لأن ذلك سيؤثر بشكل كبير في ميزانية الأندية والمنظمات الرياضية.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإنه في حال معاودة النشاط في الدوريات الأوروبية، فإن ليفربول سيكون المستفيد الأكبر، على اعتبار أن مسألة تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاماً، باتت مسألة وقت فحسب، حيث يتصدّر المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه.

وكان "اليويفا"، قد قرّر في وقت سابق، تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" إلى العام المقبل، ونهائي مسابقتَي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه أعطى المجال مفتوحاً لاستكمال المسابقات المحلية حال انحسار الفيروس.

وتشهد مختلف دول العالم؛ لاسيما الأوروبية منها، أزمة كبيرة بسبب انتشار وباء كورونا، الذي أصاب مئات الآلاف وأودى بحياة عشرات الآلاف.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:11 PM

لتفادي تداعيات كورونا.. "اليويفا" يخطط لإنهاء الموسم الحالي في أغسطس

تخفيض عدد المباريات في الموسم المقبل.. ومخاوف من تأثر الميزانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,679

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لإنهاء الموسم الحالي في أغسطس، وتخفيض عدد المباريات في الموسم المقبل، لتقليل تأثير كورونا في الكرة الأوروبية.

وبحسب صحيفة "The Times" البريطانية، فإن هذا السيناريو، هو واحد من السيناريوهات التي يتم العمل عليها حالياً، من قِبل فريق عمل الطوارئ في "اليويفا".

وشدّدت الصحيفة على أنه لم يتم النظر حتى الآن، في إمكانية إنهاء منافسات الدوريات الأوروبية مبكراً، لأن ذلك سيؤثر بشكل كبير في ميزانية الأندية والمنظمات الرياضية.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإنه في حال معاودة النشاط في الدوريات الأوروبية، فإن ليفربول سيكون المستفيد الأكبر، على اعتبار أن مسألة تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاماً، باتت مسألة وقت فحسب، حيث يتصدّر المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه.

وكان "اليويفا"، قد قرّر في وقت سابق، تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" إلى العام المقبل، ونهائي مسابقتَي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه أعطى المجال مفتوحاً لاستكمال المسابقات المحلية حال انحسار الفيروس.

وتشهد مختلف دول العالم؛ لاسيما الأوروبية منها، أزمة كبيرة بسبب انتشار وباء كورونا، الذي أصاب مئات الآلاف وأودى بحياة عشرات الآلاف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,741
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,765

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة