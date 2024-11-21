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تطبيق تقنية "خط المرمى" في "السوبر الإسباني" بالسعودية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني، أنها سوف تستعين بتقنية خط المرمى للمرة الأولى في بطولة كأس السوبر التي ستحتضنها السعودية في يناير المقبل، وستقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق.

وأعلن رئيس اللجنة، كارلوس كاربايو: "نحن سعداء للغاية للإعلان عن تطور جديد في تاريخ كرة القدم الإسبانية؛ حيث إننا سنطبق للمرة الأولى في إسبانيا تقنية خط المرمى في مباراتيْ نصف النهائي ونهائي كأس السوبر".

وتقوم هذه التقنية، التي يُعد موردها الفني شركة (عين الصقر)، على الاستعانة بـ14 كاميرا مثبتة في جميع جنبات الملعب، 7 في كل منتصف؛ منها كاميرا عالية الجودة على خط المرمى، وجميعها متصلة بمركز تحكم؛ بينما يتصل هذا المركز مباشرة بالحكام داخل الملعب.

وفي حالة تخطي الكرة بالكامل لخط المرمى؛ سيسمع الحكام في أقل من ثانية كلمة هدف 3 مرات، بالإضافة لوصول رسالة نصية على ساعاتهم.

وتمتلك شركة "عين الصقر" خبرة كبيرة في بطولات الاتحاديْن الدولي والأوروبي، كما أنها تُعَد المورد الرئيسي للبطولات المحلية الكبرى.

خط المرمى السوبر الإسباني

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تطبيق تقنية "خط المرمى" في "السوبر الإسباني" بالسعودية
سبق

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني، أنها سوف تستعين بتقنية خط المرمى للمرة الأولى في بطولة كأس السوبر التي ستحتضنها السعودية في يناير المقبل، وستقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق.

وأعلن رئيس اللجنة، كارلوس كاربايو: "نحن سعداء للغاية للإعلان عن تطور جديد في تاريخ كرة القدم الإسبانية؛ حيث إننا سنطبق للمرة الأولى في إسبانيا تقنية خط المرمى في مباراتيْ نصف النهائي ونهائي كأس السوبر".

وتقوم هذه التقنية، التي يُعد موردها الفني شركة (عين الصقر)، على الاستعانة بـ14 كاميرا مثبتة في جميع جنبات الملعب، 7 في كل منتصف؛ منها كاميرا عالية الجودة على خط المرمى، وجميعها متصلة بمركز تحكم؛ بينما يتصل هذا المركز مباشرة بالحكام داخل الملعب.

وفي حالة تخطي الكرة بالكامل لخط المرمى؛ سيسمع الحكام في أقل من ثانية كلمة هدف 3 مرات، بالإضافة لوصول رسالة نصية على ساعاتهم.

وتمتلك شركة "عين الصقر" خبرة كبيرة في بطولات الاتحاديْن الدولي والأوروبي، كما أنها تُعَد المورد الرئيسي للبطولات المحلية الكبرى.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
11:13 AM

تطبيق تقنية "خط المرمى" في "السوبر الإسباني" بالسعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني، أنها سوف تستعين بتقنية خط المرمى للمرة الأولى في بطولة كأس السوبر التي ستحتضنها السعودية في يناير المقبل، وستقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق.

وأعلن رئيس اللجنة، كارلوس كاربايو: "نحن سعداء للغاية للإعلان عن تطور جديد في تاريخ كرة القدم الإسبانية؛ حيث إننا سنطبق للمرة الأولى في إسبانيا تقنية خط المرمى في مباراتيْ نصف النهائي ونهائي كأس السوبر".

وتقوم هذه التقنية، التي يُعد موردها الفني شركة (عين الصقر)، على الاستعانة بـ14 كاميرا مثبتة في جميع جنبات الملعب، 7 في كل منتصف؛ منها كاميرا عالية الجودة على خط المرمى، وجميعها متصلة بمركز تحكم؛ بينما يتصل هذا المركز مباشرة بالحكام داخل الملعب.

وفي حالة تخطي الكرة بالكامل لخط المرمى؛ سيسمع الحكام في أقل من ثانية كلمة هدف 3 مرات، بالإضافة لوصول رسالة نصية على ساعاتهم.

وتمتلك شركة "عين الصقر" خبرة كبيرة في بطولات الاتحاديْن الدولي والأوروبي، كما أنها تُعَد المورد الرئيسي للبطولات المحلية الكبرى.

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