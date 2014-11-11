أمطار تبوك تستمر للثامنة .. الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

"الأرصاد": متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وذكرت "الأرصاد"، أن الحالة تشمل تبوك ومحافظة تيماء، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.