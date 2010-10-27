النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعدما أوجعتهم المقاطعة السعودية.. مستشار أردوغان يغرد: "الذي لا يشتري منتجاتنا كافر! "

المغردون سخروا من تغريدته: "التلاعب بالدين لما يخدم مصالحكم أصبح مكشوفًا"

تداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي وسم #مستشار_أردوغان_يكفر_السعوديين ، بعد تغريدة غرد بها ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في موقع تويتر، عن حملة سعودية لمقاطعة المنتجات التركية.

وفي التفاصيل، قال أقطاي، العقلية الكامنة وراء المقاطعة السعودية للمنتجات التركية: "ان تجهل أن الرزاق هو الله، لقد سبق أن اتبع كفار قريش هذا الأسلوب لثني الرسول ﷺ ومن أسلم معه عن طريق الحق، ومن كان مطلعًا ولو قليلاً على السيرة النبوية يعرف نتيجة هذه المحاولات"، في إشارة إلى أن السعوديين أصبحوا كفارًا بعد مقاطعتهم للمنتجات التركية.

وانتقد عددٌ من المغردين ما كتبه مستشار الرئيس أردوغان وردوا على تغريدته، حيث قال المغرد سطام بن خالد آل سعود: "العقلية الكامنة خلف هذا التصريح أنها تكشف حقد أمثالك وجهلك في آنٍ واحد, التلاعب بالدين لما يخدم مصالحكم أصبح مكشوفًا، وهذا التكفير ليس بجديد عليكم, مادمت تكلمت عن السيرة النبوية أطالبك بإرجاع ما تم سرقته من قطع الحجر الأسود وبعض مقتنيات المسجد النبوي".

وأشار المغرد منذر آل الشيخ مبارك: "العجيب أن أردوغان اتجه للمستشار ذاته الذي ظهر على BBC ليقول إن تركيا ليست دولة مسلمة اليوم المستشار ذاته يقلب على الوجه الآخر ويكفر السعوديين من أجل خلاف اقتصادي وحرية شخصية، الحقيقة التي نستطيع أن نؤكدها أن الحملة الشعبية لم تعد خيارًا بل واجبًا".

وقال المغرد سلمان الدوسري "ما الذي جعل مستشاري الرئيس التركي يتخبطون، كلما أوجعتهم المقاطعة الشعبية السعودية وزادت تخبطاتهم أكثر وأكثر…لهم تصريحاتهم ولنا أعمالنا".

وأضاف المغرد إبراهيم السليمان: يكفرون ويضللون ويفترون ويكذبون ويدلسون ومن ثم بالدين يتسترون"

يذكر أن حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية لا تزال تلفت الأنظار وتجذب مزيدًا من التضامن الشعبي، إذ بدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة من ورق العنب المخلل إلى القهوة والأجبان من رفوفها بعد دعوات المقاطعة.

ونقلت وكالات عالمية عن مراسليها في الرياض، أن موظفين في أحد المتاجر بالعاصمة السعودية، عملوا على إزالة منتجات «مصنوعة في تركيا» من عدد كبير من الرفوف، وقاموا بملء عربات بمنتجات مختلفة مثل القهوة والشوكولاتة وعلب من الخضار المخللة. وتغيرت بالأجبان التركية أجبان صنعت في دول مختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعدما أوجعتهم المقاطعة السعودية.. مستشار أردوغان يغرد: "الذي لا يشتري منتجاتنا كافر! "
سبق

تداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي وسم #مستشار_أردوغان_يكفر_السعوديين ، بعد تغريدة غرد بها ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في موقع تويتر، عن حملة سعودية لمقاطعة المنتجات التركية.

وفي التفاصيل، قال أقطاي، العقلية الكامنة وراء المقاطعة السعودية للمنتجات التركية: "ان تجهل أن الرزاق هو الله، لقد سبق أن اتبع كفار قريش هذا الأسلوب لثني الرسول ﷺ ومن أسلم معه عن طريق الحق، ومن كان مطلعًا ولو قليلاً على السيرة النبوية يعرف نتيجة هذه المحاولات"، في إشارة إلى أن السعوديين أصبحوا كفارًا بعد مقاطعتهم للمنتجات التركية.

وانتقد عددٌ من المغردين ما كتبه مستشار الرئيس أردوغان وردوا على تغريدته، حيث قال المغرد سطام بن خالد آل سعود: "العقلية الكامنة خلف هذا التصريح أنها تكشف حقد أمثالك وجهلك في آنٍ واحد, التلاعب بالدين لما يخدم مصالحكم أصبح مكشوفًا، وهذا التكفير ليس بجديد عليكم, مادمت تكلمت عن السيرة النبوية أطالبك بإرجاع ما تم سرقته من قطع الحجر الأسود وبعض مقتنيات المسجد النبوي".

وأشار المغرد منذر آل الشيخ مبارك: "العجيب أن أردوغان اتجه للمستشار ذاته الذي ظهر على BBC ليقول إن تركيا ليست دولة مسلمة اليوم المستشار ذاته يقلب على الوجه الآخر ويكفر السعوديين من أجل خلاف اقتصادي وحرية شخصية، الحقيقة التي نستطيع أن نؤكدها أن الحملة الشعبية لم تعد خيارًا بل واجبًا".

وقال المغرد سلمان الدوسري "ما الذي جعل مستشاري الرئيس التركي يتخبطون، كلما أوجعتهم المقاطعة الشعبية السعودية وزادت تخبطاتهم أكثر وأكثر…لهم تصريحاتهم ولنا أعمالنا".

وأضاف المغرد إبراهيم السليمان: يكفرون ويضللون ويفترون ويكذبون ويدلسون ومن ثم بالدين يتسترون"

يذكر أن حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية لا تزال تلفت الأنظار وتجذب مزيدًا من التضامن الشعبي، إذ بدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة من ورق العنب المخلل إلى القهوة والأجبان من رفوفها بعد دعوات المقاطعة.

ونقلت وكالات عالمية عن مراسليها في الرياض، أن موظفين في أحد المتاجر بالعاصمة السعودية، عملوا على إزالة منتجات «مصنوعة في تركيا» من عدد كبير من الرفوف، وقاموا بملء عربات بمنتجات مختلفة مثل القهوة والشوكولاتة وعلب من الخضار المخللة. وتغيرت بالأجبان التركية أجبان صنعت في دول مختلفة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
02:02 AM

بعدما أوجعتهم المقاطعة السعودية.. مستشار أردوغان يغرد: "الذي لا يشتري منتجاتنا كافر! "

المغردون سخروا من تغريدته: "التلاعب بالدين لما يخدم مصالحكم أصبح مكشوفًا"

A A A
حامد العلي - الرياض
4
2,634

تداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي وسم #مستشار_أردوغان_يكفر_السعوديين ، بعد تغريدة غرد بها ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في موقع تويتر، عن حملة سعودية لمقاطعة المنتجات التركية.

وفي التفاصيل، قال أقطاي، العقلية الكامنة وراء المقاطعة السعودية للمنتجات التركية: "ان تجهل أن الرزاق هو الله، لقد سبق أن اتبع كفار قريش هذا الأسلوب لثني الرسول ﷺ ومن أسلم معه عن طريق الحق، ومن كان مطلعًا ولو قليلاً على السيرة النبوية يعرف نتيجة هذه المحاولات"، في إشارة إلى أن السعوديين أصبحوا كفارًا بعد مقاطعتهم للمنتجات التركية.

وانتقد عددٌ من المغردين ما كتبه مستشار الرئيس أردوغان وردوا على تغريدته، حيث قال المغرد سطام بن خالد آل سعود: "العقلية الكامنة خلف هذا التصريح أنها تكشف حقد أمثالك وجهلك في آنٍ واحد, التلاعب بالدين لما يخدم مصالحكم أصبح مكشوفًا، وهذا التكفير ليس بجديد عليكم, مادمت تكلمت عن السيرة النبوية أطالبك بإرجاع ما تم سرقته من قطع الحجر الأسود وبعض مقتنيات المسجد النبوي".

وأشار المغرد منذر آل الشيخ مبارك: "العجيب أن أردوغان اتجه للمستشار ذاته الذي ظهر على BBC ليقول إن تركيا ليست دولة مسلمة اليوم المستشار ذاته يقلب على الوجه الآخر ويكفر السعوديين من أجل خلاف اقتصادي وحرية شخصية، الحقيقة التي نستطيع أن نؤكدها أن الحملة الشعبية لم تعد خيارًا بل واجبًا".

وقال المغرد سلمان الدوسري "ما الذي جعل مستشاري الرئيس التركي يتخبطون، كلما أوجعتهم المقاطعة الشعبية السعودية وزادت تخبطاتهم أكثر وأكثر…لهم تصريحاتهم ولنا أعمالنا".

وأضاف المغرد إبراهيم السليمان: يكفرون ويضللون ويفترون ويكذبون ويدلسون ومن ثم بالدين يتسترون"

يذكر أن حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية لا تزال تلفت الأنظار وتجذب مزيدًا من التضامن الشعبي، إذ بدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة من ورق العنب المخلل إلى القهوة والأجبان من رفوفها بعد دعوات المقاطعة.

ونقلت وكالات عالمية عن مراسليها في الرياض، أن موظفين في أحد المتاجر بالعاصمة السعودية، عملوا على إزالة منتجات «مصنوعة في تركيا» من عدد كبير من الرفوف، وقاموا بملء عربات بمنتجات مختلفة مثل القهوة والشوكولاتة وعلب من الخضار المخللة. وتغيرت بالأجبان التركية أجبان صنعت في دول مختلفة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,270
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,510
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,727

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة