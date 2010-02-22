النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 318 خلال الـ24 ساعة الماضية

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالشرقية

أشاد بما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية للقطاعات الأمنية

التقى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، عالي بن عايض القحطاني.

ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية للقطاعات الأمنية، وحرصها على أن تكون في أهبة الاستعداد في جميع الأوقات ولأداء المهام كافة، مؤكداً على أهمية الحرص على التنسيق والتكامل مع القطاعات المختلفة لأداء الأعمال بأعلى كفاءة.

وشدد نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية إبراز الدور الذي تقوم به الإدارة في مختلف المجالات، متمنياً للإدارة ومنسوبيها التوفيق في أداء مهامهم، ومشيدا بالتطور الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة في أعمالها وامكانياتها.

وعبر "القحطاني"، من جهته، عن جزيل الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية، ونائبه، وما تفضل به من توجيهات سديدة، وكلمات محفزة، وحرصه على أن تكون جميع القطاعات في المنطقة منظومة واحدة تسهم في دعم التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.

نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالشرقية
سبق

التقى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، عالي بن عايض القحطاني.

ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية للقطاعات الأمنية، وحرصها على أن تكون في أهبة الاستعداد في جميع الأوقات ولأداء المهام كافة، مؤكداً على أهمية الحرص على التنسيق والتكامل مع القطاعات المختلفة لأداء الأعمال بأعلى كفاءة.

وشدد نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية إبراز الدور الذي تقوم به الإدارة في مختلف المجالات، متمنياً للإدارة ومنسوبيها التوفيق في أداء مهامهم، ومشيدا بالتطور الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة في أعمالها وامكانياتها.

وعبر "القحطاني"، من جهته، عن جزيل الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية، ونائبه، وما تفضل به من توجيهات سديدة، وكلمات محفزة، وحرصه على أن تكون جميع القطاعات في المنطقة منظومة واحدة تسهم في دعم التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
02:46 PM

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالشرقية

أشاد بما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية للقطاعات الأمنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
151

التقى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، عالي بن عايض القحطاني.

ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية للقطاعات الأمنية، وحرصها على أن تكون في أهبة الاستعداد في جميع الأوقات ولأداء المهام كافة، مؤكداً على أهمية الحرص على التنسيق والتكامل مع القطاعات المختلفة لأداء الأعمال بأعلى كفاءة.

وشدد نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية إبراز الدور الذي تقوم به الإدارة في مختلف المجالات، متمنياً للإدارة ومنسوبيها التوفيق في أداء مهامهم، ومشيدا بالتطور الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة في أعمالها وامكانياتها.

وعبر "القحطاني"، من جهته، عن جزيل الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية، ونائبه، وما تفضل به من توجيهات سديدة، وكلمات محفزة، وحرصه على أن تكون جميع القطاعات في المنطقة منظومة واحدة تسهم في دعم التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,345
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,688
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,126
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,722

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة