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"الملكية الفكرية": إتاحة التسجيل الاختياري لمسارات جديدة في مصنفات حقوق المؤلف

لتشجيع الموهوبين والموهوبات على الاستفادة من الخدمات لتعزيز القدرة التنافسية

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إتاحة التسجيل الاختياري لمسارات جديدة في مصنفات حقوق المؤلف، وتشمل المسارات الجديدة: المصنفات الفنية والفنية التطبيقية، مصنفات الصور الفوتوغرافية، مصنفات الأعمال التخطيطية، ومصنفات الأعمال الطبوغرافية المجسمة لتنضم إلى المصنفات التي تشملها خدمة التسجيل الاختياري، وهي برمجيات الحاسب الآلي وتطبيقاته والأعمال المعمارية.

وبيَّنت الملكية الفكرية أن الهدف من إتاحة مسارات جديدة في التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف هو تشجيع الموهوبين والموهوبات على الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتعظيم الأصول غير الملموسة.

وأشارت إلى المقابل المالي المخفّض للطلاب والطالبات، بحيث يمكن للطلبة تسجيل حقوق المؤلف وحمايتها والاستفادة من جميع خدمات الهيئة، ما يسهم في دعم المبدعين والمبدعات وبناء مجتمع واعي ومستقبل مليء بالإبداعات البشرية.

وأوضحت للراغبين في تقديم طلبات التسجيل الدخول على منصة الخدمة عبر النفاذ الموحَّد https://copyright.saip.gov.sa/ واختيار خدمة تسجيل مصنف، وتعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المصنف المتوافق مع الشروط المحددة في اللائحة لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص.

وتقدم الملكية الفكرية خدماتها عبر القنوات الرسمية لها، من خلال الموقع الرسمي saip.gov.sa والرقم المباشر (920021421) والبريد الإلكتروني Saip@Saip.gov.sa، بالإضافة إلى حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي SAIPKSA@.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الملكية الفكرية": إتاحة التسجيل الاختياري لمسارات جديدة في مصنفات حقوق المؤلف
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إتاحة التسجيل الاختياري لمسارات جديدة في مصنفات حقوق المؤلف، وتشمل المسارات الجديدة: المصنفات الفنية والفنية التطبيقية، مصنفات الصور الفوتوغرافية، مصنفات الأعمال التخطيطية، ومصنفات الأعمال الطبوغرافية المجسمة لتنضم إلى المصنفات التي تشملها خدمة التسجيل الاختياري، وهي برمجيات الحاسب الآلي وتطبيقاته والأعمال المعمارية.

وبيَّنت الملكية الفكرية أن الهدف من إتاحة مسارات جديدة في التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف هو تشجيع الموهوبين والموهوبات على الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتعظيم الأصول غير الملموسة.

وأشارت إلى المقابل المالي المخفّض للطلاب والطالبات، بحيث يمكن للطلبة تسجيل حقوق المؤلف وحمايتها والاستفادة من جميع خدمات الهيئة، ما يسهم في دعم المبدعين والمبدعات وبناء مجتمع واعي ومستقبل مليء بالإبداعات البشرية.

وأوضحت للراغبين في تقديم طلبات التسجيل الدخول على منصة الخدمة عبر النفاذ الموحَّد https://copyright.saip.gov.sa/ واختيار خدمة تسجيل مصنف، وتعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المصنف المتوافق مع الشروط المحددة في اللائحة لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص.

وتقدم الملكية الفكرية خدماتها عبر القنوات الرسمية لها، من خلال الموقع الرسمي saip.gov.sa والرقم المباشر (920021421) والبريد الإلكتروني Saip@Saip.gov.sa، بالإضافة إلى حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي SAIPKSA@.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
03:35 PM

"الملكية الفكرية": إتاحة التسجيل الاختياري لمسارات جديدة في مصنفات حقوق المؤلف

لتشجيع الموهوبين والموهوبات على الاستفادة من الخدمات لتعزيز القدرة التنافسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إتاحة التسجيل الاختياري لمسارات جديدة في مصنفات حقوق المؤلف، وتشمل المسارات الجديدة: المصنفات الفنية والفنية التطبيقية، مصنفات الصور الفوتوغرافية، مصنفات الأعمال التخطيطية، ومصنفات الأعمال الطبوغرافية المجسمة لتنضم إلى المصنفات التي تشملها خدمة التسجيل الاختياري، وهي برمجيات الحاسب الآلي وتطبيقاته والأعمال المعمارية.

وبيَّنت الملكية الفكرية أن الهدف من إتاحة مسارات جديدة في التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف هو تشجيع الموهوبين والموهوبات على الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتعظيم الأصول غير الملموسة.

وأشارت إلى المقابل المالي المخفّض للطلاب والطالبات، بحيث يمكن للطلبة تسجيل حقوق المؤلف وحمايتها والاستفادة من جميع خدمات الهيئة، ما يسهم في دعم المبدعين والمبدعات وبناء مجتمع واعي ومستقبل مليء بالإبداعات البشرية.

وأوضحت للراغبين في تقديم طلبات التسجيل الدخول على منصة الخدمة عبر النفاذ الموحَّد https://copyright.saip.gov.sa/ واختيار خدمة تسجيل مصنف، وتعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المصنف المتوافق مع الشروط المحددة في اللائحة لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص.

وتقدم الملكية الفكرية خدماتها عبر القنوات الرسمية لها، من خلال الموقع الرسمي saip.gov.sa والرقم المباشر (920021421) والبريد الإلكتروني Saip@Saip.gov.sa، بالإضافة إلى حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي SAIPKSA@.

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