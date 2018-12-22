شاهد بالفيديو ماذا قال "آل الشيخ" لإمام المسجد الذي اشتكى من تأخُّر الصيانة

أكد أهمية العناية بالمساجد بشكل دوري منوهًا بالجهود الطيبة للقيادة في هذا الصدد

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أهمية العناية بالمساجد ونظافتها، واستمرار أعمال الصيانة بشكل دوري في جميع المساجد، وأن هذا ما يحرص عليه ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة. موجهًا فرع الوزارة في تبوك بتنفيذ أعمال الصيانة، وتجديد الفرش والسجاد في عدد من الجوامع التي تستحق ذلك. كان هذا خلال زيارته أمس الثلاثاء لمنطقة تبوك، وتفقُّده عددًا من الجوامع والمساجد في تبوك.

ورصدت عدسة "سبق" في فيديو خاص الوزير وهو يتحدث بعفوية مع أحد أئمة المساجد، تقدَّم له بطلب إعادة فرش المسجد، واشتكى من تقصير في أعمال الصيانة، وقال له: "خذ رقمي، وأي تقصير اتصل بي شخصيًّا، وبشكل مباشر". موجهًا مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك، الشيخ عبدالعزيز الشمري، بتنفيذ كامل أعمال الصيانة للمساجد بشكل دوري.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد زار منطقة تبوك، وتفقَّد مقر فرع الوزارة، وعددًا من الجوامع والمساجد، واستقبله أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وثمَّن جهود الوزارة وما تقوم به من أعمال، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتدادًا للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله–. مؤكدًا سموه أهمية دور الوزارة في نشر القيم الإسلامية الأصلية، ومنهج الوسطية والاعتدال، والتصدي للغلو والتطرف. مستمعًا سموه لشرح من معالي وزير الشؤون الإسلامية عن الأعمال والبرامج والخدمات كافة التي تقدِّمها الوزارة وقطاعاتها في مجال الاهتمام والعناية بالمساجد والجوامع، وتنفيذ البرامج الدعوية المتنوعة.

من جهته، أعرب وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على جهوده المتواصلة في دعم كل مشاريع وبرامج الوزارة بالمنطقة، مؤكدًا أن تنفيذ الأعمال والمهام التي تضطلع بها الوزارة لخدمة بيوت الله، وتُقدِّمها الوزارة ممثلة بفرعها، هو بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة، ومتابعة سموه الكريم.