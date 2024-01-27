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ضحايا كورونا.. 532 وفاة جديدة بالمكسيك و34 بكوريا الجنوبية و29 بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت المكسيك 48627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 532 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها أربعة ملايين و779296، و304308 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 14 ألفًا و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و34 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 777 ألفًا و497؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 6654.

مصر

سجلت مصر 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 29 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 415468 من ضمنهم 349427 حالة تم شفاؤها، و22460 حالة وفاة.

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ضحايا كورونا.. 532 وفاة جديدة بالمكسيك و34 بكوريا الجنوبية و29 بمصر
سبق

سجلت المكسيك 48627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 532 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها أربعة ملايين و779296، و304308 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 14 ألفًا و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و34 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 777 ألفًا و497؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 6654.

مصر

سجلت مصر 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 29 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 415468 من ضمنهم 349427 حالة تم شفاؤها، و22460 حالة وفاة.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
08:27 AM

ضحايا كورونا.. 532 وفاة جديدة بالمكسيك و34 بكوريا الجنوبية و29 بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المكسيك 48627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 532 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها أربعة ملايين و779296، و304308 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 14 ألفًا و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و34 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 777 ألفًا و497؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 6654.

مصر

سجلت مصر 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 29 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 415468 من ضمنهم 349427 حالة تم شفاؤها، و22460 حالة وفاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,964
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,742
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