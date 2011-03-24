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فرنسا ترحّب بمبادرة المملكة لإحلال السلام وتطالب الحوثيين بالاستجابة

دعت جميع الأطراف اليمنية لتنفيذ وقف إطلاق النار والتفاوض للتوصل إلى اتفاق سياسي

رحّبت فرنسا بمبادرة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن، وبقرار الحكومة اليمنية انضمامها إلى هذه المبادرة.

وطالبت الحوثيين بالاستجابة الآن بشكل إيجابي لهذا الاقتراح، من أجل السماح بإنهاء الأزمة ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني.

كما دعت فرنسا جميع الأطراف اليمنية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، والتفاوض للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.

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فرنسا ترحّب بمبادرة المملكة لإحلال السلام وتطالب الحوثيين بالاستجابة
سبق

رحّبت فرنسا بمبادرة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن، وبقرار الحكومة اليمنية انضمامها إلى هذه المبادرة.

وطالبت الحوثيين بالاستجابة الآن بشكل إيجابي لهذا الاقتراح، من أجل السماح بإنهاء الأزمة ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني.

كما دعت فرنسا جميع الأطراف اليمنية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، والتفاوض للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
07:45 PM

فرنسا ترحّب بمبادرة المملكة لإحلال السلام وتطالب الحوثيين بالاستجابة

دعت جميع الأطراف اليمنية لتنفيذ وقف إطلاق النار والتفاوض للتوصل إلى اتفاق سياسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
673

رحّبت فرنسا بمبادرة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن، وبقرار الحكومة اليمنية انضمامها إلى هذه المبادرة.

وطالبت الحوثيين بالاستجابة الآن بشكل إيجابي لهذا الاقتراح، من أجل السماح بإنهاء الأزمة ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني.

كما دعت فرنسا جميع الأطراف اليمنية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، والتفاوض للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.

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