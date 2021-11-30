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"العُمري" يستعرض استعدادات مدارس عسير  للفصل الدراسي الثاني

فرق عمل للزيارات الميدانية للوقوف على انتظام الدراسة بيومها الأول

عقدت لجنة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري بتعليم عسير اجتماعها الأول، برئاسة مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري؛ لدعم انطلاق الدراسة في جميع المدارس بتنظيم من أمانة التعليم.

واستعرض "العُمري" جهود الإدارات والمكاتب وسُبل دعم المدارس في كافة القطاعات، والعمل على اكتمال التحصين لدى فئات المجتمع التعليمي، بالإضافة إلى دعم النقل المدرسي بشكل عام و في مدارس قطاع تهامة بشكل خاص، والتأكيد على وصول المقررات الدراسية في الوقت المحدد، والعمل على تعزيز وسائل السلامة في المدارس.

وشكلت الإدارة فرق عمل لزيارة المدارس والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول والرفع بالتقارير اللازمة وصولًا إلى بداية جادة وآمنة بشراكة فاعلة من فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.

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"العُمري" يستعرض استعدادات مدارس عسير  للفصل الدراسي الثاني
سبق

عقدت لجنة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري بتعليم عسير اجتماعها الأول، برئاسة مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري؛ لدعم انطلاق الدراسة في جميع المدارس بتنظيم من أمانة التعليم.

واستعرض "العُمري" جهود الإدارات والمكاتب وسُبل دعم المدارس في كافة القطاعات، والعمل على اكتمال التحصين لدى فئات المجتمع التعليمي، بالإضافة إلى دعم النقل المدرسي بشكل عام و في مدارس قطاع تهامة بشكل خاص، والتأكيد على وصول المقررات الدراسية في الوقت المحدد، والعمل على تعزيز وسائل السلامة في المدارس.

وشكلت الإدارة فرق عمل لزيارة المدارس والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول والرفع بالتقارير اللازمة وصولًا إلى بداية جادة وآمنة بشراكة فاعلة من فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
09:50 PM

"العُمري" يستعرض استعدادات مدارس عسير  للفصل الدراسي الثاني

فرق عمل للزيارات الميدانية للوقوف على انتظام الدراسة بيومها الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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عقدت لجنة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري بتعليم عسير اجتماعها الأول، برئاسة مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري؛ لدعم انطلاق الدراسة في جميع المدارس بتنظيم من أمانة التعليم.

واستعرض "العُمري" جهود الإدارات والمكاتب وسُبل دعم المدارس في كافة القطاعات، والعمل على اكتمال التحصين لدى فئات المجتمع التعليمي، بالإضافة إلى دعم النقل المدرسي بشكل عام و في مدارس قطاع تهامة بشكل خاص، والتأكيد على وصول المقررات الدراسية في الوقت المحدد، والعمل على تعزيز وسائل السلامة في المدارس.

وشكلت الإدارة فرق عمل لزيارة المدارس والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول والرفع بالتقارير اللازمة وصولًا إلى بداية جادة وآمنة بشراكة فاعلة من فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.

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