مدير "نقل المدينة" يزور مركز الأمير سلطان لرعاية الأطفال المعوقين

تعرّف على شرح للأهداف والسياسات والأنشطة التأهيلية والتعليمية

زار مديرعام فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة المهندس ماجد الحربي، مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز صباح اليوم الاثنين، يرافقه مدير إدارة الصيانة بفرع الوزارة بالمدينة صابر الحربي، مدير العلاقات العامة بالفرع إبراهيم الردادي وماهر السكران من مكتب المدير العام.

وكان في استقبال الوفد الزائر، مدير المركز هيثم مسلم عثمان ومدير تنمية الموارد المالية بالمركز سامي عبدالعزيز زللي والمدير الطبي بالمركز الدكتور محمد فراج وعدد من منسوبي المركز.

وتم تقديم شرح تفصيلي عن الجمعية وأهدافها وسياستها، فيما اطلع الوفد على جميع الأنشطة التأهيلية والتعليمية بالمركز.

ووعد "الحربي" بتخطيط أرضية المركز وتزويد المركز بالإشارات الضرورية واللازمة لأمور السلامة، وإرسال وفد من الإدارة الهندسية لإجراء تخطيط للحديقة الأمامية والخلفية مع تقديم جميع الخدمات الاستشارية الهندسية للمركز من خلال الزيارات الميدانية التي سيتم الاتفاق على جدولتها بمعرفة إدارة المركز وإدارة الطرق.

وقام مدير عام الطرق بمنح الجمعية حق عرض الأفلام الدعائية المخصصة لدعم الجمعية من خلال الشاشات التلفزيونية الثلاثة والتي ستطلق خدماتها قريبًا عند مداخل المدينة المنورة.

وفي نهاية الزيارة، التقطت الصور التذكارية للضيوف مع أطفال المركز، وأشاد الضيوف بجهود الجمعية في تقديم أفضل الخدمات لأطفالها المعوقين.