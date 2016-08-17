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"الدفاع الجوي" تشارك في "سوق عكاظ".. والأهالي يشيدون بجهود جنودنا البواسل

شهد جناح قوات الدفاع الجوي بمعرض القوات المسلحة المشارك في "سوق عكاظ" في نسخته الثالثة عشرة ضمن "موسم الطائف" إقبالاً كثيفًا من زوار ومرتادي السوق.

ورصدت "سبق" مشاركة "الدفاع الجوي" من خلال عرض الأسلحة، والآليات العسكرية، وأجهزة الاتصالات، والملبوسات والتجهيزات العسكرية، وأجزاء من الصواريخ التي تم إسقاطها.

واطلع الزوار على الجهود التي يبذلها جنودنا البواسل للدفاع عن بلاد الحرمين وحفظ الأمن، في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأشاد عدد كبير من الزوار بما تضمنه الجناح من محتويات تحكي تاريخ الدفاع الجوي، والجهود التي يبذلها جنودنا البواسل في كل مكان وزمان، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

أجزاء صاروخ مدمر

والأجزاء المدمرة التي يعرضها الجناح للزوار هي جزء من صاروخ حوثي إيراني الصنع، تم إطلاقه على منطقة مكة المكرمة، واعترضته قوات الدفاع الجوي الموجودة في منطقة الطائف (بيتريوت). ولم ينتج من ذلك الاعتراض أي خسائر مادية أو بشرية.

الرتب العسكرية

ويستعرض الجناح الملبوسات العسكرية لمنسوبي الدفاع الجوي، إضافة للرتب العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "لواء"؛ وذلك لتعريف الزوار بها من أجل تثقيف الزوار عن الحياة العسكرية.

الأنواط العسكرية

تعتبر علامة مميزة للتكريم والتحفيز، وتعلَّق على الملابس العسكرية في أشكال محددة، وتُمنح للعسكري بأمر من خادم الحرمين الشريفين، أو سمو ولي العهد، أو وزير القطاع العسكري نظرًا لقيامه بأعمال بارزة، أو تفوقه في مجالات العمل، والفكر العسكري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع الجوي" تشارك في "سوق عكاظ".. والأهالي يشيدون بجهود جنودنا البواسل
سبق

شهد جناح قوات الدفاع الجوي بمعرض القوات المسلحة المشارك في "سوق عكاظ" في نسخته الثالثة عشرة ضمن "موسم الطائف" إقبالاً كثيفًا من زوار ومرتادي السوق.

ورصدت "سبق" مشاركة "الدفاع الجوي" من خلال عرض الأسلحة، والآليات العسكرية، وأجهزة الاتصالات، والملبوسات والتجهيزات العسكرية، وأجزاء من الصواريخ التي تم إسقاطها.

واطلع الزوار على الجهود التي يبذلها جنودنا البواسل للدفاع عن بلاد الحرمين وحفظ الأمن، في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأشاد عدد كبير من الزوار بما تضمنه الجناح من محتويات تحكي تاريخ الدفاع الجوي، والجهود التي يبذلها جنودنا البواسل في كل مكان وزمان، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

أجزاء صاروخ مدمر

والأجزاء المدمرة التي يعرضها الجناح للزوار هي جزء من صاروخ حوثي إيراني الصنع، تم إطلاقه على منطقة مكة المكرمة، واعترضته قوات الدفاع الجوي الموجودة في منطقة الطائف (بيتريوت). ولم ينتج من ذلك الاعتراض أي خسائر مادية أو بشرية.

الرتب العسكرية

ويستعرض الجناح الملبوسات العسكرية لمنسوبي الدفاع الجوي، إضافة للرتب العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "لواء"؛ وذلك لتعريف الزوار بها من أجل تثقيف الزوار عن الحياة العسكرية.

الأنواط العسكرية

تعتبر علامة مميزة للتكريم والتحفيز، وتعلَّق على الملابس العسكرية في أشكال محددة، وتُمنح للعسكري بأمر من خادم الحرمين الشريفين، أو سمو ولي العهد، أو وزير القطاع العسكري نظرًا لقيامه بأعمال بارزة، أو تفوقه في مجالات العمل، والفكر العسكري.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
10:54 PM

"الدفاع الجوي" تشارك في "سوق عكاظ".. والأهالي يشيدون بجهود جنودنا البواسل

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متعب البقمي - الطائف
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شهد جناح قوات الدفاع الجوي بمعرض القوات المسلحة المشارك في "سوق عكاظ" في نسخته الثالثة عشرة ضمن "موسم الطائف" إقبالاً كثيفًا من زوار ومرتادي السوق.

ورصدت "سبق" مشاركة "الدفاع الجوي" من خلال عرض الأسلحة، والآليات العسكرية، وأجهزة الاتصالات، والملبوسات والتجهيزات العسكرية، وأجزاء من الصواريخ التي تم إسقاطها.

واطلع الزوار على الجهود التي يبذلها جنودنا البواسل للدفاع عن بلاد الحرمين وحفظ الأمن، في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأشاد عدد كبير من الزوار بما تضمنه الجناح من محتويات تحكي تاريخ الدفاع الجوي، والجهود التي يبذلها جنودنا البواسل في كل مكان وزمان، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

أجزاء صاروخ مدمر

والأجزاء المدمرة التي يعرضها الجناح للزوار هي جزء من صاروخ حوثي إيراني الصنع، تم إطلاقه على منطقة مكة المكرمة، واعترضته قوات الدفاع الجوي الموجودة في منطقة الطائف (بيتريوت). ولم ينتج من ذلك الاعتراض أي خسائر مادية أو بشرية.

الرتب العسكرية

ويستعرض الجناح الملبوسات العسكرية لمنسوبي الدفاع الجوي، إضافة للرتب العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "لواء"؛ وذلك لتعريف الزوار بها من أجل تثقيف الزوار عن الحياة العسكرية.

الأنواط العسكرية

تعتبر علامة مميزة للتكريم والتحفيز، وتعلَّق على الملابس العسكرية في أشكال محددة، وتُمنح للعسكري بأمر من خادم الحرمين الشريفين، أو سمو ولي العهد، أو وزير القطاع العسكري نظرًا لقيامه بأعمال بارزة، أو تفوقه في مجالات العمل، والفكر العسكري.

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