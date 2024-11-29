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"التجارة" تستدعي 43 مركبة 7Series" BMW  2020

بسبب خلل في معزز الفرامل قد يزيد احتمالات الحوادث

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 43 مركبة 7Series" BMW 2020.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في معزز الفرامل قد يؤدي إلى ضعف عمل المكابح وزيادة مسافة التوقف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث حال التوقف المفاجئ.
ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"التجارة" تستدعي 43 مركبة 7Series" BMW  2020
سبق

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 43 مركبة 7Series" BMW 2020.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في معزز الفرامل قد يؤدي إلى ضعف عمل المكابح وزيادة مسافة التوقف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث حال التوقف المفاجئ.
ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
04:00 PM

"التجارة" تستدعي 43 مركبة 7Series" BMW  2020

بسبب خلل في معزز الفرامل قد يزيد احتمالات الحوادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 43 مركبة 7Series" BMW 2020.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في معزز الفرامل قد يؤدي إلى ضعف عمل المكابح وزيادة مسافة التوقف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث حال التوقف المفاجئ.
ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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