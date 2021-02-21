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جونسون: بريطانيا ستوفر لجميع البالغين لقاح "كورونا" بحلول نهاية يوليو

نبه إلى ضرورة تجنب التراخي.. وقال: إنه لن يتم رفع العزل العام إلا ببطء

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيتم تطعيم جميع البالغين في بريطانيا بجرعة أولى من لقاح «كوفيد-19» بحلول نهاية يوليو.

وسيحدد جونسون خارطة طريق لتخفيف ثالث عزل عام بإنجلترا يوم الاثنين، بعد تحقيق ما استهدفته الحكومة من تطعيم 15 مليون بريطاني من الفئات عالية الخطورة بحلول منتصف فبراير.

وقالت الحكومة البريطانية: إن بريطانيا تهدف الآن إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عامًا بحلول 15 أبريل، بعد أن أشارت سابقًا إلى رغبتها في تطعيمهم باللقاح بحلول مايو وفق "رويترز".

ونبّه جونسون إلى ضرورة تجنب التراخي، مضيفًا أنه لن يتم رفع العزل العام إلا ببطء.

وحتى الآن أعطت بريطانيا الجرعة الأولى من اللقاح لـ17.2 مليون شخص؛ أي أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 67 مليونًا.

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جونسون: بريطانيا ستوفر لجميع البالغين لقاح "كورونا" بحلول نهاية يوليو
سبق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيتم تطعيم جميع البالغين في بريطانيا بجرعة أولى من لقاح «كوفيد-19» بحلول نهاية يوليو.

وسيحدد جونسون خارطة طريق لتخفيف ثالث عزل عام بإنجلترا يوم الاثنين، بعد تحقيق ما استهدفته الحكومة من تطعيم 15 مليون بريطاني من الفئات عالية الخطورة بحلول منتصف فبراير.

وقالت الحكومة البريطانية: إن بريطانيا تهدف الآن إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عامًا بحلول 15 أبريل، بعد أن أشارت سابقًا إلى رغبتها في تطعيمهم باللقاح بحلول مايو وفق "رويترز".

ونبّه جونسون إلى ضرورة تجنب التراخي، مضيفًا أنه لن يتم رفع العزل العام إلا ببطء.

وحتى الآن أعطت بريطانيا الجرعة الأولى من اللقاح لـ17.2 مليون شخص؛ أي أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 67 مليونًا.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
10:02 AM

جونسون: بريطانيا ستوفر لجميع البالغين لقاح "كورونا" بحلول نهاية يوليو

نبه إلى ضرورة تجنب التراخي.. وقال: إنه لن يتم رفع العزل العام إلا ببطء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيتم تطعيم جميع البالغين في بريطانيا بجرعة أولى من لقاح «كوفيد-19» بحلول نهاية يوليو.

وسيحدد جونسون خارطة طريق لتخفيف ثالث عزل عام بإنجلترا يوم الاثنين، بعد تحقيق ما استهدفته الحكومة من تطعيم 15 مليون بريطاني من الفئات عالية الخطورة بحلول منتصف فبراير.

وقالت الحكومة البريطانية: إن بريطانيا تهدف الآن إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عامًا بحلول 15 أبريل، بعد أن أشارت سابقًا إلى رغبتها في تطعيمهم باللقاح بحلول مايو وفق "رويترز".

ونبّه جونسون إلى ضرورة تجنب التراخي، مضيفًا أنه لن يتم رفع العزل العام إلا ببطء.

وحتى الآن أعطت بريطانيا الجرعة الأولى من اللقاح لـ17.2 مليون شخص؛ أي أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 67 مليونًا.

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