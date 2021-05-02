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"الوطني للأرصاد" يبشر بحالة ربيعة ممطرة تبدأ غداً وتستمر الجمعة بمعظم المناطق

المركز: تصحب بزخات برد وتيارات هابطة نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الأتربة

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم عن حالة ممطرة ربيعة ينتظر أن تؤثر على معظم مناطق #المملكة بمشيئة الله تعالى من غد الاثنين إلى #الجمعة القادمة.

وقال المركز: تصاحب الحالة غالباً بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعة الرياح معها إلى 45كم/س أو أكثر وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

ويتوقع أن يستمر تأثيرها من مساء الاثنين إلى الجمعة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول.

وتشمل الأمطار في عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، النماص، تنومة، الحرجة، سراة عبيدة، بلقرن، محايل، المجاردة) أما في الباحة ( الباحة - بلجرشي المندق، الحجرة، العقيق، قلوة، المخواة) وفي جازان (فيفا، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، صبيا، أبو عريش، صامطة، الطوال، بيش، الدرب) أما في مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد" يبشر بحالة ربيعة ممطرة تبدأ غداً وتستمر الجمعة بمعظم المناطق
سبق

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم عن حالة ممطرة ربيعة ينتظر أن تؤثر على معظم مناطق #المملكة بمشيئة الله تعالى من غد الاثنين إلى #الجمعة القادمة.

وقال المركز: تصاحب الحالة غالباً بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعة الرياح معها إلى 45كم/س أو أكثر وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

ويتوقع أن يستمر تأثيرها من مساء الاثنين إلى الجمعة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول.

وتشمل الأمطار في عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، النماص، تنومة، الحرجة، سراة عبيدة، بلقرن، محايل، المجاردة) أما في الباحة ( الباحة - بلجرشي المندق، الحجرة، العقيق، قلوة، المخواة) وفي جازان (فيفا، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، صبيا، أبو عريش، صامطة، الطوال، بيش، الدرب) أما في مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم).

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
12:08 PM

"الوطني للأرصاد" يبشر بحالة ربيعة ممطرة تبدأ غداً وتستمر الجمعة بمعظم المناطق

المركز: تصحب بزخات برد وتيارات هابطة نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الأتربة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
11,765

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم عن حالة ممطرة ربيعة ينتظر أن تؤثر على معظم مناطق #المملكة بمشيئة الله تعالى من غد الاثنين إلى #الجمعة القادمة.

وقال المركز: تصاحب الحالة غالباً بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعة الرياح معها إلى 45كم/س أو أكثر وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

ويتوقع أن يستمر تأثيرها من مساء الاثنين إلى الجمعة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول.

وتشمل الأمطار في عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، النماص، تنومة، الحرجة، سراة عبيدة، بلقرن، محايل، المجاردة) أما في الباحة ( الباحة - بلجرشي المندق، الحجرة، العقيق، قلوة، المخواة) وفي جازان (فيفا، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، صبيا، أبو عريش، صامطة، الطوال، بيش، الدرب) أما في مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم).

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