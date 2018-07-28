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المقام الرفيع تعلن مزاد "درة جدة" على 5 عقارات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"

تقع في قلب شمال المدينة وبالقرب من ملعب الجوهرة ومشاريع الإسكان

أعلنت مؤسسة المقام الرفيع بيع خمس فرص عقارية بمدينة جدة عن طريق المزاد العلني تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وذلك من يوم الأحد 29/ 12 / 1442 الموافق 2021 / 8/ 8، ولمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء حتى يوم الأربعاء الموافق 2021/ 8/ 11، بين الساعة الخامسة والساعة السادسة مساء، وذلك عبر منصة المزاد الإلكتروني emazad.sa .

مميزات العقارات:

- مجاورة لحي الريان ولمشروع وزارة الإسكان (روابي الحجاز)، وقريبة كذلك من حي الحمدانية.

- بالقرب من الطرق المهمة (طريق المدينة وطريق الحرمين).

- تقع العقارات بالقرب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).

- تقع العقارات في قلب شمال جدة.

العقار الأول:

وهو عبارة عن قطعة أرض تقع في مخطط جوهرة العروس بمدينة جدة، رقمها 2/ 1172/ ن، ومساحتها/ 620 م2، وتقع على شارع عرضه 25 مترًا بطول 20 مترًا، وتبعد عن البحر نحو 13كم.

العقار الثاني:

وهو عبارة عن أرض فضاء، تقع بحي أم حبلين بجدة، مساحتها 206.024م2، وتقع على شارع تجاري بعرض 52 مترًا، بواجهة طولها نحو 686 مترًا.

العقار الثالث:

وهو عبارة عن قطعة أرض خام، تقع بحي أم حبلين بجدة، مساحتها 45.988.39م2، وتقع على 3 شوارع، منها شارع تجاري بعرض 32 م بواجهة طولها 213 م، وشارعان بعرض 20م.

العقار الرابع:

وهو عبارة عن قطعة أرض خام، تقع بحي أم حبلين بجدة، مساحتها 79.688.84 م2، وتقع على 4 شوارع تجارية بعرض 52م و32م.

العقار الخامس:

وهو عبارة عن قطعة أرض خام، تقع بحي بريمان بجدة، مساحتها 313.407.74م2، وتقع على 4 شوارع، منها شارع تجاري بعرض 52 مترًا بواجهة طولها نحو 661 مترًا، و3 شوارع بعرض 20 مترًا، والمساحة المطروحة للبيع بالمزاد هي 284.153.8868م2 مشاع.

ومَن يرغب بالمشاركة فعليه مراجعة الشروط والأحكام.

بروشور المزاد/ https://2u.pw/hHWT9

الموقع الإلكتروني/ ‏ www.almakamalrafeea.com

الحساب الرسمي للمقام الرفيع بتويتر: ‏AlmakamAlrafea@

مؤسسة المقام الرفيع الأولى التجارية

رؤية محلية بخبرات عالمية

0555541006 - 0565541006

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المقام الرفيع تعلن مزاد "درة جدة" على 5 عقارات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"
سبق

أعلنت مؤسسة المقام الرفيع بيع خمس فرص عقارية بمدينة جدة عن طريق المزاد العلني تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وذلك من يوم الأحد 29/ 12 / 1442 الموافق 2021 / 8/ 8، ولمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء حتى يوم الأربعاء الموافق 2021/ 8/ 11، بين الساعة الخامسة والساعة السادسة مساء، وذلك عبر منصة المزاد الإلكتروني emazad.sa .

مميزات العقارات:

- مجاورة لحي الريان ولمشروع وزارة الإسكان (روابي الحجاز)، وقريبة كذلك من حي الحمدانية.

- بالقرب من الطرق المهمة (طريق المدينة وطريق الحرمين).

- تقع العقارات بالقرب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).

- تقع العقارات في قلب شمال جدة.

العقار الأول:

وهو عبارة عن قطعة أرض تقع في مخطط جوهرة العروس بمدينة جدة، رقمها 2/ 1172/ ن، ومساحتها/ 620 م2، وتقع على شارع عرضه 25 مترًا بطول 20 مترًا، وتبعد عن البحر نحو 13كم.

العقار الثاني:

وهو عبارة عن أرض فضاء، تقع بحي أم حبلين بجدة، مساحتها 206.024م2، وتقع على شارع تجاري بعرض 52 مترًا، بواجهة طولها نحو 686 مترًا.

العقار الثالث:

وهو عبارة عن قطعة أرض خام، تقع بحي أم حبلين بجدة، مساحتها 45.988.39م2، وتقع على 3 شوارع، منها شارع تجاري بعرض 32 م بواجهة طولها 213 م، وشارعان بعرض 20م.

العقار الرابع:

وهو عبارة عن قطعة أرض خام، تقع بحي أم حبلين بجدة، مساحتها 79.688.84 م2، وتقع على 4 شوارع تجارية بعرض 52م و32م.

العقار الخامس:

وهو عبارة عن قطعة أرض خام، تقع بحي بريمان بجدة، مساحتها 313.407.74م2، وتقع على 4 شوارع، منها شارع تجاري بعرض 52 مترًا بواجهة طولها نحو 661 مترًا، و3 شوارع بعرض 20 مترًا، والمساحة المطروحة للبيع بالمزاد هي 284.153.8868م2 مشاع.

ومَن يرغب بالمشاركة فعليه مراجعة الشروط والأحكام.

بروشور المزاد/ https://2u.pw/hHWT9

الموقع الإلكتروني/ ‏ www.almakamalrafeea.com

الحساب الرسمي للمقام الرفيع بتويتر: ‏AlmakamAlrafea@

مؤسسة المقام الرفيع الأولى التجارية

رؤية محلية بخبرات عالمية

0555541006 - 0565541006

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
02:00 AM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:22 AM

المقام الرفيع تعلن مزاد "درة جدة" على 5 عقارات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"

تقع في قلب شمال المدينة وبالقرب من ملعب الجوهرة ومشاريع الإسكان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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9,917

أعلنت مؤسسة المقام الرفيع بيع خمس فرص عقارية بمدينة جدة عن طريق المزاد العلني تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وذلك من يوم الأحد 29/ 12 / 1442 الموافق 2021 / 8/ 8، ولمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء حتى يوم الأربعاء الموافق 2021/ 8/ 11، بين الساعة الخامسة والساعة السادسة مساء، وذلك عبر منصة المزاد الإلكتروني emazad.sa .

مميزات العقارات:

- مجاورة لحي الريان ولمشروع وزارة الإسكان (روابي الحجاز)، وقريبة كذلك من حي الحمدانية.

- بالقرب من الطرق المهمة (طريق المدينة وطريق الحرمين).

- تقع العقارات بالقرب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).

- تقع العقارات في قلب شمال جدة.

العقار الأول:

وهو عبارة عن قطعة أرض تقع في مخطط جوهرة العروس بمدينة جدة، رقمها 2/ 1172/ ن، ومساحتها/ 620 م2، وتقع على شارع عرضه 25 مترًا بطول 20 مترًا، وتبعد عن البحر نحو 13كم.

العقار الثاني:

وهو عبارة عن أرض فضاء، تقع بحي أم حبلين بجدة، مساحتها 206.024م2، وتقع على شارع تجاري بعرض 52 مترًا، بواجهة طولها نحو 686 مترًا.

العقار الثالث:

وهو عبارة عن قطعة أرض خام، تقع بحي أم حبلين بجدة، مساحتها 45.988.39م2، وتقع على 3 شوارع، منها شارع تجاري بعرض 32 م بواجهة طولها 213 م، وشارعان بعرض 20م.

العقار الرابع:

وهو عبارة عن قطعة أرض خام، تقع بحي أم حبلين بجدة، مساحتها 79.688.84 م2، وتقع على 4 شوارع تجارية بعرض 52م و32م.

العقار الخامس:

وهو عبارة عن قطعة أرض خام، تقع بحي بريمان بجدة، مساحتها 313.407.74م2، وتقع على 4 شوارع، منها شارع تجاري بعرض 52 مترًا بواجهة طولها نحو 661 مترًا، و3 شوارع بعرض 20 مترًا، والمساحة المطروحة للبيع بالمزاد هي 284.153.8868م2 مشاع.

ومَن يرغب بالمشاركة فعليه مراجعة الشروط والأحكام.

بروشور المزاد/ https://2u.pw/hHWT9

الموقع الإلكتروني/ ‏ www.almakamalrafeea.com

الحساب الرسمي للمقام الرفيع بتويتر: ‏AlmakamAlrafea@

مؤسسة المقام الرفيع الأولى التجارية

رؤية محلية بخبرات عالمية

0555541006 - 0565541006

اعلان

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