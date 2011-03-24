مصر.. معركة بين ضرتين تنتهي بـ"ساطور في رأس إحداهما"

طبيب: جراحة 7 ساعات لاستخراج "الساطور"

شهدت قرية "العمرة" في مركز "أبو تشت" بمحافظة قنا جنوب صعيد مصر، معركة بالساطور بين ضرتين أصيبت على إثرها إحداهما بجرح نافذ في الرأس، نتج عن ضربة بالساطور استقرت في رأسها، بالإضافة إلى بتر أصبعين كاملين وارتجاج في جمجمة المخ وإصابات وكدمات مختلفة في مناطق متفرقة بالجسم.

وكشف الدكتور أحمد المحلاوي، مدير مستشفى "أبو تشت" المركزي، كواليس معركة الضرتين، والأضرار الصحية التي لحقت بالضحية، وتفاصيل خاصة عن حالتها، بعد إجراء جراحة استمرت ساعات طويلة لنزع الساطور من رأسها.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية"، عن المحلاوي أن "قسم الاستقبال بالمستشفى استقبل يوم الأحد الماضي في الثامنة مساء، حالة سيدة تم إبلاغ المستشفى أنها جثة هامدة، ووصلت وهي تنازع الموت نتيجة ضربها بآلة حادة (ساطور)، كان داخلًا في الرأس من منطقة منتصف الجبهة، بالإضافة إلى ضربة على يدها بنفس الآلة أدت إلى بتر أصبعين، وكسور في الجمجمة، وكدمات متعددة في الجسم، والنزيف كان شديدًا للغاية، ولم يكن هناك نبض تقريبًا ولا نفس".

وأضاف: "أطباء قسم الاستقبال لم يستسلموا، وحاولوا بكل الطرق إنعاش الحالة بما يسمى الإنعاش القلبي الرئوي الذي يعتبر آخر محاولة يعرف من خلالها الطبيب هل يعود النبض للقلب أم يفارق الشخص الحياة.. وبفضل الله وخلال دقائق عاد النبض، وبعدها تم إدخالها غرفة العمليات الكبرى؛ لكن إمكانيات المستشفى لم تكن تسمح بإجراء عملية جراحية لنزع الساطور من رأسها، وبدأنا البحث عن مكان به غرفة عمليات؛ خصوصًا أننا حينما حاولنا إخراج الساطور من رأسها بدأ النزيف".

وأضاف: "بعد اتصالات مكثفة مع مديرية الصحة، نجحنا في توفير مكان لها في مستشفى سوهاج الجامعي، وتم نقل الحالة إليه، وأجريت لها العملية التي استغرقت 7 ساعات، وتم نزع الساطور من الرأس، والحالة الآن تحت الملاحظة في العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي".

وأشاد المحلاوي بطبيب الاستقبال الذي بذل مجهودًا كبيرًا لإنقاذ حياة المريضة؛ مشيرًا إلى أن شكل الساطور في رأسها وعدم وجود نبض كان من الممكن أن يجعل شخصًا آخر يستسلم ويعلن وفاة الحالة.

وأوضح مدير مستشفى "أبو تشت" المركزي، أن تحريات المباحث أكدت أن خلافًا نشب بين المريضة التي استقبلتها المستشفى، وضرتها؛ أدت إلى نشوب معركة بينهما، وقامت الضرة الأخرى بضرب ضرتها ضربات نافذة في الرأس واليد ومناطق متفرقة في الجسد.