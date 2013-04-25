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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

حالة يصاحبها نشاط في الرياح وضعف في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وضعفاً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول على مدينة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وضعفاً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول على مدينة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
11:43 AM

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

حالة يصاحبها نشاط في الرياح وضعف في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وضعفاً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول على مدينة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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