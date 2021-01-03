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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

"بن مضيان" لرتبة عقيد في "الحرس"

صدرت الموافقة الكريمة على ترقية المقدم هايف بن منيف بن مضيان لرتبة "عقيد" في الحرس الوطني.

وتهنئ "سبق" العقيد هايف بن مضيان، وتتمنّى له حياة عملية موفقة.

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"بن مضيان" لرتبة عقيد في "الحرس"
سبق

صدرت الموافقة الكريمة على ترقية المقدم هايف بن منيف بن مضيان لرتبة "عقيد" في الحرس الوطني.

وتهنئ "سبق" العقيد هايف بن مضيان، وتتمنّى له حياة عملية موفقة.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
05:46 PM

"بن مضيان" لرتبة عقيد في "الحرس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدرت الموافقة الكريمة على ترقية المقدم هايف بن منيف بن مضيان لرتبة "عقيد" في الحرس الوطني.

وتهنئ "سبق" العقيد هايف بن مضيان، وتتمنّى له حياة عملية موفقة.

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