صدرت الموافقة الكريمة على ترقية المقدم هايف بن منيف بن مضيان لرتبة "عقيد" في الحرس الوطني.
وتهنئ "سبق" العقيد هايف بن مضيان، وتتمنّى له حياة عملية موفقة.
صدرت الموافقة الكريمة على ترقية المقدم هايف بن منيف بن مضيان لرتبة "عقيد" في الحرس الوطني.
وتهنئ "سبق" العقيد هايف بن مضيان، وتتمنّى له حياة عملية موفقة.
صدرت الموافقة الكريمة على ترقية المقدم هايف بن منيف بن مضيان لرتبة "عقيد" في الحرس الوطني.
وتهنئ "سبق" العقيد هايف بن مضيان، وتتمنّى له حياة عملية موفقة.
صدرت الموافقة الكريمة على ترقية المقدم هايف بن منيف بن مضيان لرتبة "عقيد" في الحرس الوطني.
وتهنئ "سبق" العقيد هايف بن مضيان، وتتمنّى له حياة عملية موفقة.