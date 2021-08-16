واختتم تصريحاته، قائلاً: "غطينا 70% من العجز المالي، وهو طبيعي في كل الأندية العالمية.. شهادة الكفاءة المالية ستصدر لنا خلال 3 أيام".

وتابع:" لست متمسكاً بالرئاسة"، وأضاف عن التعاقد مع المدرب شاموسكا: "كان (حراً) وتعاقدنا معه كان بشكل صحيح".

وتحدّث البلطان؛ في تصريحات فضائية عبر برنامج أكشن مع وليد: "لا يمكن منافسة أندية مدعومة بشكل غير طبيعي".

قال خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، إنهم في النادي لن يستطيعوا منافسة أندية تتلقى دعماً بشكل غير طبيعي.

"خالد البلطان" رئيس نادي الشباب: لا يمكننا منافسة أندية مدعومة بشكل غير طبيعي محمد السيّد سبق 2021-08-16 قال خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، إنهم في النادي لن يستطيعوا منافسة أندية تتلقى دعماً بشكل غير طبيعي. وتحدّث البلطان؛ في تصريحات فضائية عبر برنامج أكشن مع وليد: "لا يمكن منافسة أندية مدعومة بشكل غير طبيعي". وتابع:" لست متمسكاً بالرئاسة"، وأضاف عن التعاقد مع المدرب شاموسكا: "كان (حراً) وتعاقدنا معه كان بشكل صحيح". واختتم تصريحاته، قائلاً: "غطينا 70% من العجز المالي، وهو طبيعي في كل الأندية العالمية.. شهادة الكفاءة المالية ستصدر لنا خلال 3 أيام".

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 01:03 PM

"خالد البلطان" رئيس نادي الشباب: لا يمكننا منافسة أندية مدعومة بشكل غير طبيعي أكّد أنه غير متمسك بكرسي الرئاسة





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قال خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، إنهم في النادي لن يستطيعوا منافسة أندية تتلقى دعماً بشكل غير طبيعي.

وتحدّث البلطان؛ في تصريحات فضائية عبر برنامج أكشن مع وليد: "لا يمكن منافسة أندية مدعومة بشكل غير طبيعي".

وتابع:" لست متمسكاً بالرئاسة"، وأضاف عن التعاقد مع المدرب شاموسكا: "كان (حراً) وتعاقدنا معه كان بشكل صحيح".

واختتم تصريحاته، قائلاً: "غطينا 70% من العجز المالي، وهو طبيعي في كل الأندية العالمية.. شهادة الكفاءة المالية ستصدر لنا خلال 3 أيام".