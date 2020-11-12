"الأمر بالمعروف" في تربة وبحرة تُفعّلان حملة "الصلاة نور" في منصة "مدرستي"

فعلت هيئتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظتي تربة وبحرة حملة (الصلاة نور) والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر الاستعانة بالكادر التعليمي لنشر عدد من الرسائل التوعوية المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة المباركة، مستهدفةً الطلاب والطالبات أثناء دخولهم إلى منصة "مدرستي".

وكان رئيس هيئة تربة الشيخ عبدالله بن حامد الزهراني قام بزيارة مدير مكتب التعليم بمحافظة تربة سعود البقمي للتنسيق بهذا الخصوص وتفعيل الشراكة التعاونية بين الجهتين.

وجرى أثناء الزيارة بحث سبل التعاون لتفعيل حملة (الصلاة نور) بالوسائل المتاحة لدى مكتب التعليم بالمحافظة.

وفي السياق ذاته، قام رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بحرة الشيخ فهد بن عاتق الحربي بزيارة تنسيقية لمدير مكتب التعليم بالمحافظة ماجد بن صالح الحرازي، وتخلل الزيارة عرض موجز عن الوسائل المستخدمة في حملة (الصلاة نور) وآلية الاستفادة منها لنشر ثقافة المحافظة على الصلوات لدى أبنائنا الطلاب والطالبات وتعظيم قدرها وفضلها.

من جهة أخرى، أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بتفاعل الجهات الحكومية ذات العلاقة مع برامج وأنشطة حملة (الصلاة نور) والاستفادة من الوسائل المتاحة مؤكداً أهمية تعزيز دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمنطقة.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقهم الله.