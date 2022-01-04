رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع.. حتى الخامسة مساء

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة وادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.