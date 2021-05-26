رئيس وزراء باكستان يؤكد رغبة بلاده في العمل مع الهند لتنمية المنطقة
في اتصال هاتفي.. أبدى رغبته ببذل كل ما بوسعه لجلب التقدم والازدهار
أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الهندي نريندرا مودي، هنأه خلاله بفوزه وفوز حزبه في الانتخابات العامة الهندية.
وفي بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أكد عمران خان لمودي رغبة بلاده في العمل المشترك مع الهند لتحقيق ما يخدم مصلحة شعبي البلدين، مبدياً رغبة باكستان ببذل كل ما بوسعها لجلب التنمية والتقدم والازدهار في المنطقة.
رئيس وزراء باكستان يؤكد رغبة بلاده في العمل مع الهند لتنمية المنطقة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-05-26
أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الهندي نريندرا مودي، هنأه خلاله بفوزه وفوز حزبه في الانتخابات العامة الهندية.
وفي بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أكد عمران خان لمودي رغبة بلاده في العمل المشترك مع الهند لتحقيق ما يخدم مصلحة شعبي البلدين، مبدياً رغبة باكستان ببذل كل ما بوسعها لجلب التنمية والتقدم والازدهار في المنطقة.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
09:37 PM
رئيس وزراء باكستان يؤكد رغبة بلاده في العمل مع الهند لتنمية المنطقة
في اتصال هاتفي.. أبدى رغبته ببذل كل ما بوسعه لجلب التقدم والازدهار
أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الهندي نريندرا مودي، هنأه خلاله بفوزه وفوز حزبه في الانتخابات العامة الهندية.
وفي بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أكد عمران خان لمودي رغبة بلاده في العمل المشترك مع الهند لتحقيق ما يخدم مصلحة شعبي البلدين، مبدياً رغبة باكستان ببذل كل ما بوسعها لجلب التنمية والتقدم والازدهار في المنطقة.