وفي بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أكد عمران خان لمودي رغبة بلاده في العمل المشترك مع الهند لتحقيق ما يخدم مصلحة شعبي البلدين، مبدياً رغبة باكستان ببذل كل ما بوسعها لجلب التنمية والتقدم والازدهار في المنطقة.

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الهندي نريندرا مودي، هنأه خلاله بفوزه وفوز حزبه في الانتخابات العامة الهندية.

رئيس وزراء باكستان يؤكد رغبة بلاده في العمل مع الهند لتنمية المنطقة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-26 أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الهندي نريندرا مودي، هنأه خلاله بفوزه وفوز حزبه في الانتخابات العامة الهندية. وفي بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أكد عمران خان لمودي رغبة بلاده في العمل المشترك مع الهند لتحقيق ما يخدم مصلحة شعبي البلدين، مبدياً رغبة باكستان ببذل كل ما بوسعها لجلب التنمية والتقدم والازدهار في المنطقة.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 09:37 PM

رئيس وزراء باكستان يؤكد رغبة بلاده في العمل مع الهند لتنمية المنطقة في اتصال هاتفي.. أبدى رغبته ببذل كل ما بوسعه لجلب التقدم والازدهار





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أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الهندي نريندرا مودي، هنأه خلاله بفوزه وفوز حزبه في الانتخابات العامة الهندية.

وفي بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أكد عمران خان لمودي رغبة بلاده في العمل المشترك مع الهند لتحقيق ما يخدم مصلحة شعبي البلدين، مبدياً رغبة باكستان ببذل كل ما بوسعها لجلب التنمية والتقدم والازدهار في المنطقة.