النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس وزراء باكستان يؤكد رغبة بلاده في العمل مع الهند لتنمية المنطقة

في اتصال هاتفي.. أبدى رغبته ببذل كل ما بوسعه لجلب التقدم والازدهار

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الهندي نريندرا مودي، هنأه خلاله بفوزه وفوز حزبه في الانتخابات العامة الهندية.

وفي بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أكد عمران خان لمودي رغبة بلاده في العمل المشترك مع الهند لتحقيق ما يخدم مصلحة شعبي البلدين، مبدياً رغبة باكستان ببذل كل ما بوسعها لجلب التنمية والتقدم والازدهار في المنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رئيس وزراء باكستان يؤكد رغبة بلاده في العمل مع الهند لتنمية المنطقة
سبق

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الهندي نريندرا مودي، هنأه خلاله بفوزه وفوز حزبه في الانتخابات العامة الهندية.

وفي بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أكد عمران خان لمودي رغبة بلاده في العمل المشترك مع الهند لتحقيق ما يخدم مصلحة شعبي البلدين، مبدياً رغبة باكستان ببذل كل ما بوسعها لجلب التنمية والتقدم والازدهار في المنطقة.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
09:37 PM

رئيس وزراء باكستان يؤكد رغبة بلاده في العمل مع الهند لتنمية المنطقة

في اتصال هاتفي.. أبدى رغبته ببذل كل ما بوسعه لجلب التقدم والازدهار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,658

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الهندي نريندرا مودي، هنأه خلاله بفوزه وفوز حزبه في الانتخابات العامة الهندية.

وفي بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أكد عمران خان لمودي رغبة بلاده في العمل المشترك مع الهند لتحقيق ما يخدم مصلحة شعبي البلدين، مبدياً رغبة باكستان ببذل كل ما بوسعها لجلب التنمية والتقدم والازدهار في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,903
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,845
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,155
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,472

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة