ضبط 12 مقيمًا استدرجوا ضحايا بفوزهم بجوائز مالية كبيرة في الدمام

الشرطة أكدت أهمية عدم الانصياع للمكالمات المشبوهة والإبلاغ عنها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه من خلال رصد عددٍ من البلاغات وما يتم تداوله أخيرًا بوسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال بالمنطقة الشرقية وعدد من المناطق الأخرى تتم من خلال الاتصال بالضحايا هاتفيًا وإيهامهم بالفوز بجائزة مالية كبيرة في مقابل قيامهم بإجراءات وحوالات مالية للحصول عليها، واستدراج الضحايا والتغرير بهم للاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد الحصول على معلومات بنكية تخصهم أو إجراء الحوالات أو عبر شراء بطاقات الاتصال الهاتفي المسبقة الدفع بمبالغ مالية كبيرة، فقد أسفرت ولله الحمد المتابعة الأمنية لهذا النوع من الجرائم عن ضبط المتهمين المتورطين في القيام بعدد منها.

وأضاف: جاء ذلك بعد إجراءات بحثية وميدانية قامت بها شرطة مدينة الدمام قادت لتحديد هوية الجناة في تلك القضايا ومكان إقامتهم ووجودهم والقبض عليهم وعددهم ١٢ وافدًا من جنسية آسيوية، وتم إيقافهم لاستيفاء إجراءات جمع الاستدلال اللازمة للقضايا الذي تبين قيامهم بها والتحقق من تورطهم في الدعاوى والبلاغات المماثلة تمهيدًا لإحالتهم وأوراق القضايا لفرع النيابة العامة بالدمام.

واختتم: شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن ذلك لتشدد على أهمية عدم الانصياع لمثل تلك المكالمات وضرورة الإبلاغ عنها وتجنب الوقوع في شراك القائمين عليها ، كما تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.