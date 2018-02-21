النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضبط 12 مقيمًا استدرجوا ضحايا بفوزهم بجوائز مالية كبيرة في الدمام

الشرطة أكدت أهمية عدم الانصياع للمكالمات المشبوهة والإبلاغ عنها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه من خلال رصد عددٍ من البلاغات وما يتم تداوله أخيرًا بوسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال بالمنطقة الشرقية وعدد من المناطق الأخرى تتم من خلال الاتصال بالضحايا هاتفيًا وإيهامهم بالفوز بجائزة مالية كبيرة في مقابل قيامهم بإجراءات وحوالات مالية للحصول عليها، واستدراج الضحايا والتغرير بهم للاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد الحصول على معلومات بنكية تخصهم أو إجراء الحوالات أو عبر شراء بطاقات الاتصال الهاتفي المسبقة الدفع بمبالغ مالية كبيرة، فقد أسفرت ولله الحمد المتابعة الأمنية لهذا النوع من الجرائم عن ضبط المتهمين المتورطين في القيام بعدد منها.

وأضاف: جاء ذلك بعد إجراءات بحثية وميدانية قامت بها شرطة مدينة الدمام قادت لتحديد هوية الجناة في تلك القضايا ومكان إقامتهم ووجودهم والقبض عليهم وعددهم ١٢ وافدًا من جنسية آسيوية، وتم إيقافهم لاستيفاء إجراءات جمع الاستدلال اللازمة للقضايا الذي تبين قيامهم بها والتحقق من تورطهم في الدعاوى والبلاغات المماثلة تمهيدًا لإحالتهم وأوراق القضايا لفرع النيابة العامة بالدمام.

واختتم: شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن ذلك لتشدد على أهمية عدم الانصياع لمثل تلك المكالمات وضرورة الإبلاغ عنها وتجنب الوقوع في شراك القائمين عليها ، كما تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط 12 مقيمًا استدرجوا ضحايا بفوزهم بجوائز مالية كبيرة في الدمام
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه من خلال رصد عددٍ من البلاغات وما يتم تداوله أخيرًا بوسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال بالمنطقة الشرقية وعدد من المناطق الأخرى تتم من خلال الاتصال بالضحايا هاتفيًا وإيهامهم بالفوز بجائزة مالية كبيرة في مقابل قيامهم بإجراءات وحوالات مالية للحصول عليها، واستدراج الضحايا والتغرير بهم للاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد الحصول على معلومات بنكية تخصهم أو إجراء الحوالات أو عبر شراء بطاقات الاتصال الهاتفي المسبقة الدفع بمبالغ مالية كبيرة، فقد أسفرت ولله الحمد المتابعة الأمنية لهذا النوع من الجرائم عن ضبط المتهمين المتورطين في القيام بعدد منها.

وأضاف: جاء ذلك بعد إجراءات بحثية وميدانية قامت بها شرطة مدينة الدمام قادت لتحديد هوية الجناة في تلك القضايا ومكان إقامتهم ووجودهم والقبض عليهم وعددهم ١٢ وافدًا من جنسية آسيوية، وتم إيقافهم لاستيفاء إجراءات جمع الاستدلال اللازمة للقضايا الذي تبين قيامهم بها والتحقق من تورطهم في الدعاوى والبلاغات المماثلة تمهيدًا لإحالتهم وأوراق القضايا لفرع النيابة العامة بالدمام.

واختتم: شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن ذلك لتشدد على أهمية عدم الانصياع لمثل تلك المكالمات وضرورة الإبلاغ عنها وتجنب الوقوع في شراك القائمين عليها ، كما تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
09:44 PM

ضبط 12 مقيمًا استدرجوا ضحايا بفوزهم بجوائز مالية كبيرة في الدمام

الشرطة أكدت أهمية عدم الانصياع للمكالمات المشبوهة والإبلاغ عنها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
24
22,932

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه من خلال رصد عددٍ من البلاغات وما يتم تداوله أخيرًا بوسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال بالمنطقة الشرقية وعدد من المناطق الأخرى تتم من خلال الاتصال بالضحايا هاتفيًا وإيهامهم بالفوز بجائزة مالية كبيرة في مقابل قيامهم بإجراءات وحوالات مالية للحصول عليها، واستدراج الضحايا والتغرير بهم للاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد الحصول على معلومات بنكية تخصهم أو إجراء الحوالات أو عبر شراء بطاقات الاتصال الهاتفي المسبقة الدفع بمبالغ مالية كبيرة، فقد أسفرت ولله الحمد المتابعة الأمنية لهذا النوع من الجرائم عن ضبط المتهمين المتورطين في القيام بعدد منها.

وأضاف: جاء ذلك بعد إجراءات بحثية وميدانية قامت بها شرطة مدينة الدمام قادت لتحديد هوية الجناة في تلك القضايا ومكان إقامتهم ووجودهم والقبض عليهم وعددهم ١٢ وافدًا من جنسية آسيوية، وتم إيقافهم لاستيفاء إجراءات جمع الاستدلال اللازمة للقضايا الذي تبين قيامهم بها والتحقق من تورطهم في الدعاوى والبلاغات المماثلة تمهيدًا لإحالتهم وأوراق القضايا لفرع النيابة العامة بالدمام.

واختتم: شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن ذلك لتشدد على أهمية عدم الانصياع لمثل تلك المكالمات وضرورة الإبلاغ عنها وتجنب الوقوع في شراك القائمين عليها ، كما تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,900
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة