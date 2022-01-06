صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع فيديو يظهر فيه صدم مركبة فتاة، ما نتج عنه انقلابها وتعرضها لإصابات بسيطة، وحالتها الصحية مستقرة، فإن شرطة محافظة الطائف قبضت على الجاني، وهو مواطن، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
شرطة الطائف تطيح بمواطن قام بصدم مركبة فتاة مما أدى إلى انقلابها وإصابتها
اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل إلى النيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع فيديو يظهر فيه صدم مركبة فتاة، ما نتج عنه انقلابها وتعرضها لإصابات بسيطة، وحالتها الصحية مستقرة، فإن شرطة محافظة الطائف قبضت على الجاني، وهو مواطن، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
اعلان
شرطة الطائف تطيح بمواطن قام بصدم مركبة فتاة مما أدى إلى انقلابها وإصابتهاوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-06
06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
10:00 PM
شرطة الطائف تطيح بمواطن قام بصدم مركبة فتاة مما أدى إلى انقلابها وإصابتها
اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل إلى النيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع فيديو يظهر فيه صدم مركبة فتاة، ما نتج عنه انقلابها وتعرضها لإصابات بسيطة، وحالتها الصحية مستقرة، فإن شرطة محافظة الطائف قبضت على الجاني، وهو مواطن، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
14,292
201,250 سيارة ..
05 يوليو
13,288
38 مليار ..
23 يوليو
14,705
2.5 مليار ..
30 يناير
15,615
الحزبان وأذرع إيران
بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!
ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!
محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران
بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد
عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي
نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"
مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال
ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!
عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!
ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!
عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية
محمد الصيعري