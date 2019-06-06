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"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك

تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
04:45 PM

"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك

تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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159

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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