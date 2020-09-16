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"الحوّاس" يؤكّد أهمية دور المرشد الطلابي في رحلة التعلم عن بعد

خلال اجتماعه مع مشرفي تعليم القريات

عقد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم القريات مشعل بن محمد الحواس، لقاءً افتراضيًّا "عن بعد"، مع المرشدين الطلابيين ومشرفي الإرشاد، بحضور رئيس القسم ومشرفي الإرشاد.

وأكد "الحواس" على أهمية دور المرشد الطلابي وأثر الإرشاد على الطلبة انضباطًا وسلوكًا وتحصيلًا، وما يضطلع به من مهامّ في رحلة التعلم والتعليم عن بعد.

ونوّه إلى أهمية أداء الرسالة على أكمل وجه وتحمل الأمانة تجاه الدين والوطن والمجتمع، مؤكدًا ضرورة تفعيل برنامج إرشاد الأزمات، وعقد مجالس الآباء، وخصوصًا لفئات الطلاب الذين لم ينتظموا حضورًا في منصة "مدرستي".

وأكّد ضرورة التركيز للتعرف على الذين لم يزوروا المنصة لظروف اقتصادية أو إهمال من أولياء أمورهم أو من أنفسهم, ووضع البدائل لمن يثبت عجزهم عن توفير الاتصال التقني وما يتطلبه من مستلزمات، وضرورة توجيههم إلى قنوات عين التعليمية، مع أهمية الحضور المتكرر لولي الأمر أثناء الأسبوع الدراسي لاستلام الواجبات والأنشطة لأبنائه, ومن ثم إعادتها للمدرسة، مع الأخذ بالاحتياطات والاحترازات الصحية والوقائية.

كما أكد أهمية التعاون مع منسوبي المدرسة في الحصول على أسماء المتغيبين يوميًّا من الطلاب، والتواصل مع أولياء أمورهم من خلال هاتف المدرسة أو ما تضمنته المنصة من وسائط تواصل متعددة، وحل ما يعترضهم من مشاكل تقنية وتوضيح الدور التربوي والتعليمي للأداء التعليمي ودور المتابعة الأسرية في استمرار رحلة التعلم بفاعلية واستمرار.

وتحدث رئيس قسم التوجيه والإرشاد، الدكتور جابر سعود الزبن، عن دور المرشد ومشرف التوجيه، بالتعاون مع قادة المدارس وأولياء الأمور والطلاب، والأثر الإرشادي الإيجابي على السلوك قيمةً وانضباطًا، وتحقيقًا لتعلم آمن وفعال في رحلة التعليم "عن بعد".

بعد ذلك تداخل مشرفو التوجيه والمرشدون مع المساعد للشؤون التعليمية بالنقاش، للإجابة عن استفساراتهم حول المعوقات والمشكلات التي قد تعترض أداءهم الإرشادي.

وفي ختام اللقاء شكر "الحواس" المشاركين في اللقاء، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الحوّاس" يؤكّد أهمية دور المرشد الطلابي في رحلة التعلم عن بعد
سبق

عقد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم القريات مشعل بن محمد الحواس، لقاءً افتراضيًّا "عن بعد"، مع المرشدين الطلابيين ومشرفي الإرشاد، بحضور رئيس القسم ومشرفي الإرشاد.

وأكد "الحواس" على أهمية دور المرشد الطلابي وأثر الإرشاد على الطلبة انضباطًا وسلوكًا وتحصيلًا، وما يضطلع به من مهامّ في رحلة التعلم والتعليم عن بعد.

ونوّه إلى أهمية أداء الرسالة على أكمل وجه وتحمل الأمانة تجاه الدين والوطن والمجتمع، مؤكدًا ضرورة تفعيل برنامج إرشاد الأزمات، وعقد مجالس الآباء، وخصوصًا لفئات الطلاب الذين لم ينتظموا حضورًا في منصة "مدرستي".

وأكّد ضرورة التركيز للتعرف على الذين لم يزوروا المنصة لظروف اقتصادية أو إهمال من أولياء أمورهم أو من أنفسهم, ووضع البدائل لمن يثبت عجزهم عن توفير الاتصال التقني وما يتطلبه من مستلزمات، وضرورة توجيههم إلى قنوات عين التعليمية، مع أهمية الحضور المتكرر لولي الأمر أثناء الأسبوع الدراسي لاستلام الواجبات والأنشطة لأبنائه, ومن ثم إعادتها للمدرسة، مع الأخذ بالاحتياطات والاحترازات الصحية والوقائية.

كما أكد أهمية التعاون مع منسوبي المدرسة في الحصول على أسماء المتغيبين يوميًّا من الطلاب، والتواصل مع أولياء أمورهم من خلال هاتف المدرسة أو ما تضمنته المنصة من وسائط تواصل متعددة، وحل ما يعترضهم من مشاكل تقنية وتوضيح الدور التربوي والتعليمي للأداء التعليمي ودور المتابعة الأسرية في استمرار رحلة التعلم بفاعلية واستمرار.

وتحدث رئيس قسم التوجيه والإرشاد، الدكتور جابر سعود الزبن، عن دور المرشد ومشرف التوجيه، بالتعاون مع قادة المدارس وأولياء الأمور والطلاب، والأثر الإرشادي الإيجابي على السلوك قيمةً وانضباطًا، وتحقيقًا لتعلم آمن وفعال في رحلة التعليم "عن بعد".

بعد ذلك تداخل مشرفو التوجيه والمرشدون مع المساعد للشؤون التعليمية بالنقاش، للإجابة عن استفساراتهم حول المعوقات والمشكلات التي قد تعترض أداءهم الإرشادي.

وفي ختام اللقاء شكر "الحواس" المشاركين في اللقاء، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
05:56 PM

"الحوّاس" يؤكّد أهمية دور المرشد الطلابي في رحلة التعلم عن بعد

خلال اجتماعه مع مشرفي تعليم القريات

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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عقد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم القريات مشعل بن محمد الحواس، لقاءً افتراضيًّا "عن بعد"، مع المرشدين الطلابيين ومشرفي الإرشاد، بحضور رئيس القسم ومشرفي الإرشاد.

وأكد "الحواس" على أهمية دور المرشد الطلابي وأثر الإرشاد على الطلبة انضباطًا وسلوكًا وتحصيلًا، وما يضطلع به من مهامّ في رحلة التعلم والتعليم عن بعد.

ونوّه إلى أهمية أداء الرسالة على أكمل وجه وتحمل الأمانة تجاه الدين والوطن والمجتمع، مؤكدًا ضرورة تفعيل برنامج إرشاد الأزمات، وعقد مجالس الآباء، وخصوصًا لفئات الطلاب الذين لم ينتظموا حضورًا في منصة "مدرستي".

وأكّد ضرورة التركيز للتعرف على الذين لم يزوروا المنصة لظروف اقتصادية أو إهمال من أولياء أمورهم أو من أنفسهم, ووضع البدائل لمن يثبت عجزهم عن توفير الاتصال التقني وما يتطلبه من مستلزمات، وضرورة توجيههم إلى قنوات عين التعليمية، مع أهمية الحضور المتكرر لولي الأمر أثناء الأسبوع الدراسي لاستلام الواجبات والأنشطة لأبنائه, ومن ثم إعادتها للمدرسة، مع الأخذ بالاحتياطات والاحترازات الصحية والوقائية.

كما أكد أهمية التعاون مع منسوبي المدرسة في الحصول على أسماء المتغيبين يوميًّا من الطلاب، والتواصل مع أولياء أمورهم من خلال هاتف المدرسة أو ما تضمنته المنصة من وسائط تواصل متعددة، وحل ما يعترضهم من مشاكل تقنية وتوضيح الدور التربوي والتعليمي للأداء التعليمي ودور المتابعة الأسرية في استمرار رحلة التعلم بفاعلية واستمرار.

وتحدث رئيس قسم التوجيه والإرشاد، الدكتور جابر سعود الزبن، عن دور المرشد ومشرف التوجيه، بالتعاون مع قادة المدارس وأولياء الأمور والطلاب، والأثر الإرشادي الإيجابي على السلوك قيمةً وانضباطًا، وتحقيقًا لتعلم آمن وفعال في رحلة التعليم "عن بعد".

بعد ذلك تداخل مشرفو التوجيه والمرشدون مع المساعد للشؤون التعليمية بالنقاش، للإجابة عن استفساراتهم حول المعوقات والمشكلات التي قد تعترض أداءهم الإرشادي.

وفي ختام اللقاء شكر "الحواس" المشاركين في اللقاء، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد.

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