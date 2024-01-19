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للجنسين .. غرفة الرياض تعلن 439 وظيفة بالقطاع الخاص

قالت: تلبي معظم شرائح الشهادات العلمية ابتداءً من المتوسطة

ضمن دورها الريادي في تنظيم ضخ الوظائف بشركات القطاع الخاص، تطرح غرفة الرياض (439) وظيفة للجنسين، (285) وظيفة منها رجالية، و(154) وظيفة نسائية، ويتم التقديم لها ابتداءً من الأحد 19 يناير حتى الخميس 23 فبراير، وتتوزع مقار إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بين غرفة الرياض وعدد من الشركات الراغبة في استقطاب السعوديين لوظائفها.

وتلبي الوظائف المطروحة معظم شرائح الشهادات العلمية ابتداءً من الشهادة المتوسطة فالثانوي والدبلوم أو البكالوريوس، فيما تتنوّع الوظائف بين وظائف اعتيادية وإدارية وتقنية وتخصصية.

وأتاحت بعض الشركات وظائف لمتخصصات تجميل ومديرات فروع وتسويق، كما في الوظائف النسائية، فيما تتوزّع نوعية الوظائف ومسمّاها بين محاسب وأخصائيي موارد بشرية وفنيي صيانة ومندوبي مبيعات وسائقين بالنسبة للوظائف الرجالية.

ولمعرفة المزيد حول أماكن إجراء المقابلات وتخصصات الوظائف المتاحة يمكن الدخول على الرابط: https://cutt.us/m3YM0

غرفة الرياض وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للجنسين .. غرفة الرياض تعلن 439 وظيفة بالقطاع الخاص
سبق

ضمن دورها الريادي في تنظيم ضخ الوظائف بشركات القطاع الخاص، تطرح غرفة الرياض (439) وظيفة للجنسين، (285) وظيفة منها رجالية، و(154) وظيفة نسائية، ويتم التقديم لها ابتداءً من الأحد 19 يناير حتى الخميس 23 فبراير، وتتوزع مقار إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بين غرفة الرياض وعدد من الشركات الراغبة في استقطاب السعوديين لوظائفها.

وتلبي الوظائف المطروحة معظم شرائح الشهادات العلمية ابتداءً من الشهادة المتوسطة فالثانوي والدبلوم أو البكالوريوس، فيما تتنوّع الوظائف بين وظائف اعتيادية وإدارية وتقنية وتخصصية.

وأتاحت بعض الشركات وظائف لمتخصصات تجميل ومديرات فروع وتسويق، كما في الوظائف النسائية، فيما تتوزّع نوعية الوظائف ومسمّاها بين محاسب وأخصائيي موارد بشرية وفنيي صيانة ومندوبي مبيعات وسائقين بالنسبة للوظائف الرجالية.

ولمعرفة المزيد حول أماكن إجراء المقابلات وتخصصات الوظائف المتاحة يمكن الدخول على الرابط: https://cutt.us/m3YM0

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
01:04 PM

للجنسين .. غرفة الرياض تعلن 439 وظيفة بالقطاع الخاص

قالت: تلبي معظم شرائح الشهادات العلمية ابتداءً من المتوسطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن دورها الريادي في تنظيم ضخ الوظائف بشركات القطاع الخاص، تطرح غرفة الرياض (439) وظيفة للجنسين، (285) وظيفة منها رجالية، و(154) وظيفة نسائية، ويتم التقديم لها ابتداءً من الأحد 19 يناير حتى الخميس 23 فبراير، وتتوزع مقار إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بين غرفة الرياض وعدد من الشركات الراغبة في استقطاب السعوديين لوظائفها.

وتلبي الوظائف المطروحة معظم شرائح الشهادات العلمية ابتداءً من الشهادة المتوسطة فالثانوي والدبلوم أو البكالوريوس، فيما تتنوّع الوظائف بين وظائف اعتيادية وإدارية وتقنية وتخصصية.

وأتاحت بعض الشركات وظائف لمتخصصات تجميل ومديرات فروع وتسويق، كما في الوظائف النسائية، فيما تتوزّع نوعية الوظائف ومسمّاها بين محاسب وأخصائيي موارد بشرية وفنيي صيانة ومندوبي مبيعات وسائقين بالنسبة للوظائف الرجالية.

ولمعرفة المزيد حول أماكن إجراء المقابلات وتخصصات الوظائف المتاحة يمكن الدخول على الرابط: https://cutt.us/m3YM0

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