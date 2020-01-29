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١٢١ متسابقاً يشاركون في رالي حائل نيسان 2020 في نسخته ١٥

سيقام في الفترة من ٣ إلى ٨ فبراير بدعم من "هيئة الرياضة"

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، انتهاء استقبال طلبات المشاركة في رالي حائل نيسان 2020 في نسخته ١٥ الذي سيقام في الفترة من ٣ إلى ٨ فبراير بدعم من الهيئة العامة للرياضة وهيئة تطوير منطقة حائل ومراقبة الاتحاد الدولي للسيارات FIA والمرشح ليكون ضمن بطولات العالم لسباقات كروس كانتري العام المقبل.

وبلغ عدد المشاركين المسجلين في الرالي ١٢١ متسابقاً، منهم ٥١ متسابقاً في فئة الدراجات النارية والكواد، و٧٠ متسابقاً في فئتي السيارات والشاحنات، وتبلغ مسافة رالي حائل نيسان هذا العام ١٤٠٠ كلم منها نحو ١٠١٤ كلم مقسمة إلى أربع مراحل وهي مرحلة محافظة "بقعاء" وتبلغ مسافتها ٢٢٧ كلم ومرحلة مركز "الرديفة " وتبلغ مسافتها٣٥٢ كلم ومرحلة مركز " أم القلبان" ومسافتها ٢٥٤ ومرحلة محافظة " الغزالة " ومسافتها ١٨١ كلم.

وسيشهد منتزه المغواة بمدينة حائل حفل انطلاق الرالي يوم 4 فبراير.

رالي حائل نيسان 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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١٢١ متسابقاً يشاركون في رالي حائل نيسان 2020 في نسخته ١٥
سبق

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، انتهاء استقبال طلبات المشاركة في رالي حائل نيسان 2020 في نسخته ١٥ الذي سيقام في الفترة من ٣ إلى ٨ فبراير بدعم من الهيئة العامة للرياضة وهيئة تطوير منطقة حائل ومراقبة الاتحاد الدولي للسيارات FIA والمرشح ليكون ضمن بطولات العالم لسباقات كروس كانتري العام المقبل.

وبلغ عدد المشاركين المسجلين في الرالي ١٢١ متسابقاً، منهم ٥١ متسابقاً في فئة الدراجات النارية والكواد، و٧٠ متسابقاً في فئتي السيارات والشاحنات، وتبلغ مسافة رالي حائل نيسان هذا العام ١٤٠٠ كلم منها نحو ١٠١٤ كلم مقسمة إلى أربع مراحل وهي مرحلة محافظة "بقعاء" وتبلغ مسافتها ٢٢٧ كلم ومرحلة مركز "الرديفة " وتبلغ مسافتها٣٥٢ كلم ومرحلة مركز " أم القلبان" ومسافتها ٢٥٤ ومرحلة محافظة " الغزالة " ومسافتها ١٨١ كلم.

وسيشهد منتزه المغواة بمدينة حائل حفل انطلاق الرالي يوم 4 فبراير.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
06:11 PM

١٢١ متسابقاً يشاركون في رالي حائل نيسان 2020 في نسخته ١٥

سيقام في الفترة من ٣ إلى ٨ فبراير بدعم من "هيئة الرياضة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، انتهاء استقبال طلبات المشاركة في رالي حائل نيسان 2020 في نسخته ١٥ الذي سيقام في الفترة من ٣ إلى ٨ فبراير بدعم من الهيئة العامة للرياضة وهيئة تطوير منطقة حائل ومراقبة الاتحاد الدولي للسيارات FIA والمرشح ليكون ضمن بطولات العالم لسباقات كروس كانتري العام المقبل.

وبلغ عدد المشاركين المسجلين في الرالي ١٢١ متسابقاً، منهم ٥١ متسابقاً في فئة الدراجات النارية والكواد، و٧٠ متسابقاً في فئتي السيارات والشاحنات، وتبلغ مسافة رالي حائل نيسان هذا العام ١٤٠٠ كلم منها نحو ١٠١٤ كلم مقسمة إلى أربع مراحل وهي مرحلة محافظة "بقعاء" وتبلغ مسافتها ٢٢٧ كلم ومرحلة مركز "الرديفة " وتبلغ مسافتها٣٥٢ كلم ومرحلة مركز " أم القلبان" ومسافتها ٢٥٤ ومرحلة محافظة " الغزالة " ومسافتها ١٨١ كلم.

وسيشهد منتزه المغواة بمدينة حائل حفل انطلاق الرالي يوم 4 فبراير.

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