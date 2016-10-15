النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فاينانشال تايمز": طرح 3 % من أرامكو بسوق السعودية في نوفمبر

عدد كبير من المستثمرين الروس لديهم رغبة بالمشاركة في الطرح العام

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إنه من المتوقع طرح حصة من "أرامكو" السعودية في سوق السعودية بحلول نوفمبر المقبل.

كما توقعت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، الموافقة الحكومية على خطة الطرح هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة سوف يعطي الضوء الأخضر لهذا الأمر، قبل أن تعلن الشركة عن خطتها للطرح العام في 20 أكتوبر الجاري.

وتسعى المملكة إلى بيع نحو 3 % من أسهم شركة "أرامكو" محليًا في سوق تداول في موعد أقصاه نوفمبر المقبل، وفقًا للصحيفة التي أكدت أن الطرح الداخلي في السوق المحلية أولوية، وسيلحق ذلك طرح في أحد الأسواق العالمية.

وأكد مسؤولو بنوك محليون أن الطلب الداخلي على أسهم الشركة قويًا، وتتوقع البنوك السعودية أن تقرض المستثمرين بقوة لكي يستطيعوا تمويل شراء أسهم شركة أرامكو.

وتقوم البنوك أيضًا بتحضير سيولة لتمويل المستثمرين الأفراد الذين سيتقدمون لشراء أسهم الشركة خلال الطرح.

وجاء هذا بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو"، ياسر الرميان، عن أن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي "قريب جدا جدا".

وأوضحت الصحيفة أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف، أكد خلال منتدى الاستثمار السعودي الروسي، الذي عقد يوم أمس الاثنين، أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين الروس لديهم رغبة قوية بالمشاركة في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"فاينانشال تايمز": طرح 3 % من أرامكو بسوق السعودية في نوفمبر
سبق

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إنه من المتوقع طرح حصة من "أرامكو" السعودية في سوق السعودية بحلول نوفمبر المقبل.

كما توقعت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، الموافقة الحكومية على خطة الطرح هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة سوف يعطي الضوء الأخضر لهذا الأمر، قبل أن تعلن الشركة عن خطتها للطرح العام في 20 أكتوبر الجاري.

وتسعى المملكة إلى بيع نحو 3 % من أسهم شركة "أرامكو" محليًا في سوق تداول في موعد أقصاه نوفمبر المقبل، وفقًا للصحيفة التي أكدت أن الطرح الداخلي في السوق المحلية أولوية، وسيلحق ذلك طرح في أحد الأسواق العالمية.

وأكد مسؤولو بنوك محليون أن الطلب الداخلي على أسهم الشركة قويًا، وتتوقع البنوك السعودية أن تقرض المستثمرين بقوة لكي يستطيعوا تمويل شراء أسهم شركة أرامكو.

وتقوم البنوك أيضًا بتحضير سيولة لتمويل المستثمرين الأفراد الذين سيتقدمون لشراء أسهم الشركة خلال الطرح.

وجاء هذا بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو"، ياسر الرميان، عن أن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي "قريب جدا جدا".

وأوضحت الصحيفة أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف، أكد خلال منتدى الاستثمار السعودي الروسي، الذي عقد يوم أمس الاثنين، أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين الروس لديهم رغبة قوية بالمشاركة في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
09:20 PM

"فاينانشال تايمز": طرح 3 % من أرامكو بسوق السعودية في نوفمبر

عدد كبير من المستثمرين الروس لديهم رغبة بالمشاركة في الطرح العام

A A A
محمد البقمي - الرياض
1
1,316

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إنه من المتوقع طرح حصة من "أرامكو" السعودية في سوق السعودية بحلول نوفمبر المقبل.

كما توقعت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، الموافقة الحكومية على خطة الطرح هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة سوف يعطي الضوء الأخضر لهذا الأمر، قبل أن تعلن الشركة عن خطتها للطرح العام في 20 أكتوبر الجاري.

وتسعى المملكة إلى بيع نحو 3 % من أسهم شركة "أرامكو" محليًا في سوق تداول في موعد أقصاه نوفمبر المقبل، وفقًا للصحيفة التي أكدت أن الطرح الداخلي في السوق المحلية أولوية، وسيلحق ذلك طرح في أحد الأسواق العالمية.

وأكد مسؤولو بنوك محليون أن الطلب الداخلي على أسهم الشركة قويًا، وتتوقع البنوك السعودية أن تقرض المستثمرين بقوة لكي يستطيعوا تمويل شراء أسهم شركة أرامكو.

وتقوم البنوك أيضًا بتحضير سيولة لتمويل المستثمرين الأفراد الذين سيتقدمون لشراء أسهم الشركة خلال الطرح.

وجاء هذا بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو"، ياسر الرميان، عن أن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي "قريب جدا جدا".

وأوضحت الصحيفة أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف، أكد خلال منتدى الاستثمار السعودي الروسي، الذي عقد يوم أمس الاثنين، أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين الروس لديهم رغبة قوية بالمشاركة في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,151
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,821
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,933
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,650

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة