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مزارعو وادي الدواسر يشرعون في جني ثمار "الأترجة"

التهادي بها من الموروثات الثقافية السائدة في المحافظة

مع بدء فصل الشتاء ينطلق أهالي ومزارعو محافظة وادي الدواسر، في جني محاصيلهم من الحمضيات المختلفة؛ ومن أهمها فاكهة "الأترجة" التي تُعتبر من أهم فواكه موسم المربعانية.

واعتاد الأهالي، خلال ذلك الموسم، منذ القِدم؛ على إهداء ثمرتها للأقارب والأصدقاء والجيران، واعتبرت من الموروثات الثقافية السائدة في المحافظة التي استمرت حتى الآن، لكن هذه العادة بدأت تتلاشى قليلاً في وقتنا الحالي بعد أن توجه البعض إلى بيع جزء من محصولهم في السوق بأسعار لا يتجاوز سعر الصندوق الذي يحتوي ما بين 10- 15 ثمرة من الأترجة مبلغ 25 ريالاً، ويختلف السعر بحسب حجم الثمرة، فيما لا يزال البعض وهم الأغلبية متمسكين بذلك الموروث.


ويطلق على فاكهة "الأترجة" التي يسميها كبار السن في وادي الدواسر بـ"الأطرنج"، في مصر والعراق اسم "أترج" وفي الشام "كباد"، وثمرتها تشبه فاكهة الليمون إلا أنها أكبر منه بكثير، ولونها يميل إلى البرتقالي الذهبي والأخضر، ولها رائحة مميزة ذكية.

وتقدم "الأترجة" للأكل بعد نزع قشرتها عن شحمها ثم فصلها عن ليمونتها ليتم أكلها فيما بعد على شكل شرائح، وهناك من يقوم بتقطيع الشحم مع الليمون وغمسه بالماء مع السكر أو العسل وغرفه في أوانٍ صغيرة ليتم تناوله، بينما يعمل البعض من هذه الفاكهة "المربّى".

وتناول المتخصّص في التغذية عبدالرحمن عبدالله آل حسينة فوائدها الصحية، موضحًا أنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين "ج" بوصفها من الحمضيات، كما أنها غنية بالألياف، وقاتلة للبكتيريا، ومضادة لأعراض البرد والأنفلونزا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مزارعو وادي الدواسر يشرعون في جني ثمار "الأترجة"
سبق

مع بدء فصل الشتاء ينطلق أهالي ومزارعو محافظة وادي الدواسر، في جني محاصيلهم من الحمضيات المختلفة؛ ومن أهمها فاكهة "الأترجة" التي تُعتبر من أهم فواكه موسم المربعانية.

واعتاد الأهالي، خلال ذلك الموسم، منذ القِدم؛ على إهداء ثمرتها للأقارب والأصدقاء والجيران، واعتبرت من الموروثات الثقافية السائدة في المحافظة التي استمرت حتى الآن، لكن هذه العادة بدأت تتلاشى قليلاً في وقتنا الحالي بعد أن توجه البعض إلى بيع جزء من محصولهم في السوق بأسعار لا يتجاوز سعر الصندوق الذي يحتوي ما بين 10- 15 ثمرة من الأترجة مبلغ 25 ريالاً، ويختلف السعر بحسب حجم الثمرة، فيما لا يزال البعض وهم الأغلبية متمسكين بذلك الموروث.


ويطلق على فاكهة "الأترجة" التي يسميها كبار السن في وادي الدواسر بـ"الأطرنج"، في مصر والعراق اسم "أترج" وفي الشام "كباد"، وثمرتها تشبه فاكهة الليمون إلا أنها أكبر منه بكثير، ولونها يميل إلى البرتقالي الذهبي والأخضر، ولها رائحة مميزة ذكية.

وتقدم "الأترجة" للأكل بعد نزع قشرتها عن شحمها ثم فصلها عن ليمونتها ليتم أكلها فيما بعد على شكل شرائح، وهناك من يقوم بتقطيع الشحم مع الليمون وغمسه بالماء مع السكر أو العسل وغرفه في أوانٍ صغيرة ليتم تناوله، بينما يعمل البعض من هذه الفاكهة "المربّى".

وتناول المتخصّص في التغذية عبدالرحمن عبدالله آل حسينة فوائدها الصحية، موضحًا أنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين "ج" بوصفها من الحمضيات، كما أنها غنية بالألياف، وقاتلة للبكتيريا، ومضادة لأعراض البرد والأنفلونزا.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
03:25 PM

مزارعو وادي الدواسر يشرعون في جني ثمار "الأترجة"

التهادي بها من الموروثات الثقافية السائدة في المحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - وادي الدواسر
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مع بدء فصل الشتاء ينطلق أهالي ومزارعو محافظة وادي الدواسر، في جني محاصيلهم من الحمضيات المختلفة؛ ومن أهمها فاكهة "الأترجة" التي تُعتبر من أهم فواكه موسم المربعانية.

واعتاد الأهالي، خلال ذلك الموسم، منذ القِدم؛ على إهداء ثمرتها للأقارب والأصدقاء والجيران، واعتبرت من الموروثات الثقافية السائدة في المحافظة التي استمرت حتى الآن، لكن هذه العادة بدأت تتلاشى قليلاً في وقتنا الحالي بعد أن توجه البعض إلى بيع جزء من محصولهم في السوق بأسعار لا يتجاوز سعر الصندوق الذي يحتوي ما بين 10- 15 ثمرة من الأترجة مبلغ 25 ريالاً، ويختلف السعر بحسب حجم الثمرة، فيما لا يزال البعض وهم الأغلبية متمسكين بذلك الموروث.


ويطلق على فاكهة "الأترجة" التي يسميها كبار السن في وادي الدواسر بـ"الأطرنج"، في مصر والعراق اسم "أترج" وفي الشام "كباد"، وثمرتها تشبه فاكهة الليمون إلا أنها أكبر منه بكثير، ولونها يميل إلى البرتقالي الذهبي والأخضر، ولها رائحة مميزة ذكية.

وتقدم "الأترجة" للأكل بعد نزع قشرتها عن شحمها ثم فصلها عن ليمونتها ليتم أكلها فيما بعد على شكل شرائح، وهناك من يقوم بتقطيع الشحم مع الليمون وغمسه بالماء مع السكر أو العسل وغرفه في أوانٍ صغيرة ليتم تناوله، بينما يعمل البعض من هذه الفاكهة "المربّى".

وتناول المتخصّص في التغذية عبدالرحمن عبدالله آل حسينة فوائدها الصحية، موضحًا أنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين "ج" بوصفها من الحمضيات، كما أنها غنية بالألياف، وقاتلة للبكتيريا، ومضادة لأعراض البرد والأنفلونزا.

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