"الأرصاد": عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران والرياض والشرقية

سماء غائمة وسحب ممطرة على تبوك والجوف والحدود الشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كما يستمر التوقع بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة، عسير، جازان، ونجران)، كذلك على منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.