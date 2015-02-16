برعاية ملكية.. منتدى الرياض الاقتصادي يعقد دورته العاشرة في نوفمبر

يساهم في تشخيص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2022م، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال.

ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين على رعايته للمنتدى؛ مؤكدًا أنها تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى والقائمين عليه، وتشكّل حافزًا لمواصلة المنتدى جهوده البحثية والعلمية في سبيل تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن هذه الرعاية الكريمة تعزز من دور المنتدى كمركز فكري اقتصادي استراتيجي يسهم في تشخيص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني؛ بهدف رفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك من خلال تقديم المبادرات والتوصيات والحلول الملائمة.

من جانبه، رفع رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة للمنتدى؛ مؤكدًا أن هذه الرعاية نابعة من حرصه على دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

ويتناول منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة، أربع دراسات هي: "دراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة، وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي".