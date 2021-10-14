النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حزب الله" يتهم "الكتائب اللبنانية" بالمسؤولية عن الاشتباكات الدامية في بيروت

أشار إلى ممارسة عناصره للقنص بهدف القتل المتعمد

اتهمت ميليشيا حزب الله اللبنانية، اليوم "الخميس"، "مسلحين من حزب القوات اللبنانية المسيحي بمهاجمة محتجين تابعين لها ومن حركة أمل".

وذكرت ميليشيا "حزب الله" في بيان نقلته "رويترز"، أن "مجموعات من حزب القوات اللبنانية التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات مارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد".

ويرأس حزب القوات اللبنانية السياسي المعارض لـ"حزب الله" سمير جعجع.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"حزب الله" يتهم "الكتائب اللبنانية" بالمسؤولية عن الاشتباكات الدامية في بيروت
سبق

اتهمت ميليشيا حزب الله اللبنانية، اليوم "الخميس"، "مسلحين من حزب القوات اللبنانية المسيحي بمهاجمة محتجين تابعين لها ومن حركة أمل".

وذكرت ميليشيا "حزب الله" في بيان نقلته "رويترز"، أن "مجموعات من حزب القوات اللبنانية التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات مارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد".

ويرأس حزب القوات اللبنانية السياسي المعارض لـ"حزب الله" سمير جعجع.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
05:06 PM

"حزب الله" يتهم "الكتائب اللبنانية" بالمسؤولية عن الاشتباكات الدامية في بيروت

أشار إلى ممارسة عناصره للقنص بهدف القتل المتعمد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,376

اتهمت ميليشيا حزب الله اللبنانية، اليوم "الخميس"، "مسلحين من حزب القوات اللبنانية المسيحي بمهاجمة محتجين تابعين لها ومن حركة أمل".

وذكرت ميليشيا "حزب الله" في بيان نقلته "رويترز"، أن "مجموعات من حزب القوات اللبنانية التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات مارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد".

ويرأس حزب القوات اللبنانية السياسي المعارض لـ"حزب الله" سمير جعجع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,490
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,907
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,045
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,657

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة