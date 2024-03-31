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"التعليم" تدشِّن منصة "تواصل" للحصول على الخدمة دون عناء

تهدف إلى إيصال صوت المستفيد إلى كل المسؤولين في القطاعات كافة

دشَّنت وزارة التعليم اليوم بوابة موحدة، تخدم المستفيدين كافة لتلقي جميع البلاغات والاستفسارات، وهي "تواصل الإلكترونية https://tawasul.moe.gov.sa، التي ستسهم في الحصول على الخدمة دون عناء المشوار، وأيضًا تقلص فترة الانتظار والبحث عن المعلومة.

وتهدف خدمة "تواصل" إلى إيصال صوت المستفيد من طالب، طالبة، معلم، معلمة، إداري، إدارية، قائد، قائدة، وحتى أولياء الأمور والمبتعثين، وأعضاء هيئة التدريس، إلى كل المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم كافة، وإفادة كل منهم عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة.

وستكون البوابة الموحدة للمستفيد من خدمات وزارة التعليم، مع وجود فرع في كل قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات عبر قنواتها المختلفة "بوابة الخدمة على شبكة الإنترنت، وتطبيق الهواتف الذكية، ومركز الاتصال الموحد 19996"، الذي يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر، وسناب شات، والانستجرام، وسكايب.. وصفحة على الفيسبوك لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد.

وتوجد خدمة "تواصل" عبر متجرَيْ أندرويد وiOS للآيفون والآيباد، ويمكن تحميل التطبيق عبر الروابط الآتية:

متجر iOS: https://appsto.re/sa/UMP4_.i

متجر Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.moe.tawasul&hl=en_US

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تدشِّن منصة "تواصل" للحصول على الخدمة دون عناء
سبق

دشَّنت وزارة التعليم اليوم بوابة موحدة، تخدم المستفيدين كافة لتلقي جميع البلاغات والاستفسارات، وهي "تواصل الإلكترونية https://tawasul.moe.gov.sa، التي ستسهم في الحصول على الخدمة دون عناء المشوار، وأيضًا تقلص فترة الانتظار والبحث عن المعلومة.

وتهدف خدمة "تواصل" إلى إيصال صوت المستفيد من طالب، طالبة، معلم، معلمة، إداري، إدارية، قائد، قائدة، وحتى أولياء الأمور والمبتعثين، وأعضاء هيئة التدريس، إلى كل المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم كافة، وإفادة كل منهم عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة.

وستكون البوابة الموحدة للمستفيد من خدمات وزارة التعليم، مع وجود فرع في كل قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات عبر قنواتها المختلفة "بوابة الخدمة على شبكة الإنترنت، وتطبيق الهواتف الذكية، ومركز الاتصال الموحد 19996"، الذي يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر، وسناب شات، والانستجرام، وسكايب.. وصفحة على الفيسبوك لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد.

وتوجد خدمة "تواصل" عبر متجرَيْ أندرويد وiOS للآيفون والآيباد، ويمكن تحميل التطبيق عبر الروابط الآتية:

متجر iOS: https://appsto.re/sa/UMP4_.i

متجر Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.moe.tawasul&hl=en_US

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
11:16 PM

"التعليم" تدشِّن منصة "تواصل" للحصول على الخدمة دون عناء

تهدف إلى إيصال صوت المستفيد إلى كل المسؤولين في القطاعات كافة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
5
10,580

دشَّنت وزارة التعليم اليوم بوابة موحدة، تخدم المستفيدين كافة لتلقي جميع البلاغات والاستفسارات، وهي "تواصل الإلكترونية https://tawasul.moe.gov.sa، التي ستسهم في الحصول على الخدمة دون عناء المشوار، وأيضًا تقلص فترة الانتظار والبحث عن المعلومة.

وتهدف خدمة "تواصل" إلى إيصال صوت المستفيد من طالب، طالبة، معلم، معلمة، إداري، إدارية، قائد، قائدة، وحتى أولياء الأمور والمبتعثين، وأعضاء هيئة التدريس، إلى كل المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم كافة، وإفادة كل منهم عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة.

وستكون البوابة الموحدة للمستفيد من خدمات وزارة التعليم، مع وجود فرع في كل قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات عبر قنواتها المختلفة "بوابة الخدمة على شبكة الإنترنت، وتطبيق الهواتف الذكية، ومركز الاتصال الموحد 19996"، الذي يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر، وسناب شات، والانستجرام، وسكايب.. وصفحة على الفيسبوك لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد.

وتوجد خدمة "تواصل" عبر متجرَيْ أندرويد وiOS للآيفون والآيباد، ويمكن تحميل التطبيق عبر الروابط الآتية:

متجر iOS: https://appsto.re/sa/UMP4_.i

متجر Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.moe.tawasul&hl=en_US

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200 مليون

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