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أهداه عمه صقراً.. قصة مشاركة طفل في ملواح "مهرجان المؤسّس"

أطلق "عديم" في مسافة قطعها بالثواني منافساً 70 صقراً.. بوابة الولع

شارك الطفل سعود محمد السريعي؛ في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة؛ وذلك بعدما أطلق صقره "عديم" المشارك في شوط حر قرناس للملاك السعوديين.

وأعرب "سعود"؛ عن سعادته بإطلاق الصقر نحو الشخص الملوح، قاطعاً مسافة الأربعمائة متر، وهي تجربة جديدة عليه كلياً.

وأوضح أن مشاهدته عمه عبدالعزيز، في أثناء تربيته صقوره كانت سبباً في دخوله عالم الصقارة، ووصفها بأنها هواية ممتعة، مؤكداً استعداده للتسجيل في شوط صقاري المستقبل، المستحدث في نسخة هذا العام، والمخصص لصغار السن ما دون 15 عاماً.

وقَدِمَ "سعود"؛ إلى مهرجان الصقور بصحبة والده وعمه، وكان الأخير قد أهداه صقراً ليكون بوابة لولعه بعالم الصقور، ليدرّبه ويصقل موهبته في سباقات الملواح.

وقطع الصقر "عديم" -الذي أطلقه الطفل سعود في شوط الملواح- مسافة السباق في 22 ثانية و237 ثانية، في شوط شارك فيه نحو سبعين صقراً.

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أهداه عمه صقراً.. قصة مشاركة طفل في ملواح "مهرجان المؤسّس"
سبق

شارك الطفل سعود محمد السريعي؛ في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة؛ وذلك بعدما أطلق صقره "عديم" المشارك في شوط حر قرناس للملاك السعوديين.

وأعرب "سعود"؛ عن سعادته بإطلاق الصقر نحو الشخص الملوح، قاطعاً مسافة الأربعمائة متر، وهي تجربة جديدة عليه كلياً.

وأوضح أن مشاهدته عمه عبدالعزيز، في أثناء تربيته صقوره كانت سبباً في دخوله عالم الصقارة، ووصفها بأنها هواية ممتعة، مؤكداً استعداده للتسجيل في شوط صقاري المستقبل، المستحدث في نسخة هذا العام، والمخصص لصغار السن ما دون 15 عاماً.

وقَدِمَ "سعود"؛ إلى مهرجان الصقور بصحبة والده وعمه، وكان الأخير قد أهداه صقراً ليكون بوابة لولعه بعالم الصقور، ليدرّبه ويصقل موهبته في سباقات الملواح.

وقطع الصقر "عديم" -الذي أطلقه الطفل سعود في شوط الملواح- مسافة السباق في 22 ثانية و237 ثانية، في شوط شارك فيه نحو سبعين صقراً.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
12:47 PM

أهداه عمه صقراً.. قصة مشاركة طفل في ملواح "مهرجان المؤسّس"

أطلق "عديم" في مسافة قطعها بالثواني منافساً 70 صقراً.. بوابة الولع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك الطفل سعود محمد السريعي؛ في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة؛ وذلك بعدما أطلق صقره "عديم" المشارك في شوط حر قرناس للملاك السعوديين.

وأعرب "سعود"؛ عن سعادته بإطلاق الصقر نحو الشخص الملوح، قاطعاً مسافة الأربعمائة متر، وهي تجربة جديدة عليه كلياً.

وأوضح أن مشاهدته عمه عبدالعزيز، في أثناء تربيته صقوره كانت سبباً في دخوله عالم الصقارة، ووصفها بأنها هواية ممتعة، مؤكداً استعداده للتسجيل في شوط صقاري المستقبل، المستحدث في نسخة هذا العام، والمخصص لصغار السن ما دون 15 عاماً.

وقَدِمَ "سعود"؛ إلى مهرجان الصقور بصحبة والده وعمه، وكان الأخير قد أهداه صقراً ليكون بوابة لولعه بعالم الصقور، ليدرّبه ويصقل موهبته في سباقات الملواح.

وقطع الصقر "عديم" -الذي أطلقه الطفل سعود في شوط الملواح- مسافة السباق في 22 ثانية و237 ثانية، في شوط شارك فيه نحو سبعين صقراً.

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